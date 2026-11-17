인공지능(AI)을 활용한 시험 부정행위 우려가 커지는 가운데 정부가 대학수학능력시험 시험장 안팎의 와이파이를 차단한다. 이동통신 전파 자체를 차단하는 것은 기술적으로 불가능한 탓에 휴대전화 반입을 통제해 부정행위를 방지하는 데 주력할 방침이다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 17일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 수능부정행위 대응 관련 대국민 담화문 발표에서 “통신 차단 자체, 그리고 전파 차단은 현재 기술상으로는 불가능하다”며 “핸드폰을 최대한 분리하는 것을 첫 번째로 노력할 것”이라고 밝혔다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 17일 오후 서울 종로구 정부서울청사 합동브리핑실에서 한성숙(왼쪽) 국무총리의 수능 부정행위 대응 관련 대국민 담화를 마친 뒤 취재진 질문에 답하고 있다. 뉴시스

배 부총리는 “시험장 주변 와이파이와 학교 내 와이파이, 공공 와이파이 등에 대한 차단을 준비하고 있다”며 “와이파이에 대한 전반적인 대응 준비는 이미 마쳤다”고 덧붙였다. 다만 개인용 와이파이를 완전히 차단할 수는 없어 접속기록 확인 등 추가 보완책도 검토하기로 했다.

실시간 감시와 사후 추적도 병행한다. 배 부총리는 “통신사를 통해 사용했을 때 기록이 다 남아 있다”며 “사후에도 통신사용 기록을 분석해 조치를 취하고, 끝까지 관련 로그를 분석해 찾아낼 계획”이라고 강조했다.

전파탐지기는 별도로 도입하지 않는다. 배 부총리는 “현재 전파탐지기는 따로 적용하지 않는다”면서도 와이파이나 LTE·5G 등 통신이 활성화된 상태를 확인할 수 있다고 설명했다. 이를 통해 시험실 밖 복도에 배치된 감독관들이 실시간으로 대응하는 체계를 구축할 방침이다.

글로벌 AI 기업들과의 협력도 추진한다. 배 부총리는 “AI를 활용하려면 먼저 이미지를 촬영해야 하고, 클라우드로 전송해 분석해야 한다”며 “이번 수능에 한정해 글로벌 빅테크 기업들의 적극적인 협력과 협조를 받기로 했다”고 밝혔다. 시험 과정의 통신기록과 AI 사용 여부를 확인하는 데도 협력할 방침이다.

다만 한국 수능만을 위해 별도의 AI 모델이나 필터를 개발하는 것은 현실적으로 어렵다고 설명했다. 배 부총리는 “대한민국만을 위해 별도로 모델을 튜닝하거나 필터를 만드는 것이 쉽지는 않다”며 “부정행위자를 특정할 수 있다면 관련 기록을 검토해 조치를 취할 수 있을 것”이라고 말했다.

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