정부가 대학수학능력시험을 앞두고 시험 시작 전 재난문자를 발송해 휴대전화 소지 여부를 확인하는 등 추가 대책을 발표했다.
최근 국가자격시험에서 발생한 인공지능(AI) 악용 부정행위로 국민적 혼란이 커진 가운데, 정부는 오는 19일 치러지는 대학수학능력시험장에 모든 전자기기 반입을 금지하고, 시험 시작 전 재난문자를 발송해 휴대전화 소지 여부를 확인하기로 했다. 초소형 카메라를 이용한 부정행위를 차단하기 위해 단추마다 스티커도 부착하기로 했다.
한성숙 총리는 17일 서울 종로구 정부서울청사에서 ‘수능 부정행위 대응 관련 대국민 담화문’을 발표하고 “수능의 공정성에 대한 국민적 우려가 커지고 있다. 정부는 이러한 상황을 매우 엄중하게 인식하고 있다”며 이렇게 말했다.
한 총리는 먼저 “휴대폰, 스마트안경, 스마트워치, 스마트반지, 초소형카메라, 카메라가 내장된 필기구, 무선 이어폰, 전자시계 등 모든 전자기기를 시험장에 가져와서는 안 된다”며 수능 시험장 내 모든 전자기기 반입이 금지된다고 밝혔다. 이어 “부득이하게 소지하게 된 전자기기는 전원을 끄고 반드시 1교시 시작 전에 감독관에게 제출해야 한다. 제출하지 않고 소지하다 적발되면 실제 사용 여부와 관계없이 부정행위로 처리된다”고 했다.
정부는 첨단 전자기기를 활용한 부정행위를 원천적으로 차단하기 위해 시험장 점검과 감독을 대폭 강화하기로 했다. 한 총리는 “우선 1교시 시작 전에 휴대폰을 포함한 모든 전자기기를 전원이 꺼진 상태로 수거하여 시험 본부에 별도 보관하고, 시험 종료 후 반환한다. 그럼에도 불구하고, 수험생이 휴대폰을 제출하지 않고 가방 등에 숨기는 부정행위를 할 가능성이 있다. 부정행위 차단 차원에서, 수험생의 가방을 교실 밖 복도에 별도로 보관하도록 하겠다”고 말했다.
수험생은 1교시 시작 전 안경을 책상에 내려놓고, 감독관은 스마트안경 여부를 전수 검사하게 된다. 또 3교시 시작 전 본인 확인 시간을 통해 휴대한 모든 물품의 전수 점검을 다시 시행한다. 안경은 매 교시 안경을 착용한 상태에서 전수점검하기로 했다.
한 총리는 또 “최근 확인된 초소형 카메라 등 새로운 유형의 부정행위 수법에 대응하기 위하여 옷에 부착된 단추마다 스티커를 붙여 가린다. 아날로그 방식의 수능 시계 등 모든 물품을 확인할 때, 초소형 카메라 등 전자기기가 숨겨져 있는지를 확인하기 위하여 양 소매를 걷고 옷깃, 단추 등도 확인한다”고 덧붙였다.
한 총리는 “지방정부, 교육당국, 통신사 등과 협력해 와이파이를 통한 외부 통신 가능성에 대비하는 한편, 글로벌 빅테크 기업과의 협력을 통해 시험지를 이미지로 캡쳐하여 인공지능(AI)으로 정답을 확인한 것으로 의심되는 사안 등 법률 위반이 의심되는 경우, 사후 조사 및 수사 요청 시 적극 협조하기로 했다”고 말했다.
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