경북 포항시가 북극권 국제협력기구인 ‘더 노던 포럼(The Northern Forum)’과 영일만항을 활용한 북극항로 개발 및 산업·물류 분야 협력 방안에 대해 긴밀히 논의했다.

포항시는 블라디미르 N. 바실리예프(Vladimir N. Vasiliev) 사무총장 등 더 노던 포럼 대표단이 포항을 방문, 북극항로 관련 협력 가능성을 검토했다고 17일 밝혔다.

북극권 국제 협력 기구 '더 노던 포럼' 대표단이 16일 포항시를 방문, 영일만항의 북극항로 거점 육성과 항만·산업 분야 협력 방안을 논의한 뒤 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터 권상현 북방경제인연합회 이사, 이리나 A. 스트렐니코바 북극 학제 간 연구센터장, 배용수 부시장, 블라디미르 N. 바실리예프 노던 포럼 사무총장, 올가 V. 사나로바 올레그 데리파스카 ‘볼노예 델로’ 부대표, 폴리나 A. 바라바노바 북극의 청년들 공동 대표). 포항시 제공

더 노던 포럼은 북방지역 지방정부 간 교류와 경제·사회 분야 협력사업을 추진하는 국제기구다.

북극권 지역의 공동 현안에 대응하고 지역발전을 위한 협력체계를 구축하는 역할을 맡고 있다.

포항시는 이날 대표단에 철강과 이차전지, 첨단소재 등 지역 산업 기반과 영일만항의 항만 인프라를 소개했다.

북극권 자원과 원자재 운송을 지역산업과 연계한 구상도 공유했다.

포항시는 영일만항을 환동해권 북극항로 특화항만으로 육성하기 위해 북극항로 시범운항 유치와 지원, 국제협력망 확대 등을 추진하고 있다.

이번 방문을 계기로 더 노던 포럼과 교류를 이어가고 북극권 지방정부, 관계기관과의 협력 방안도 검토할 계획이다.

국제 포럼과 학술행사, 정책 교류 등을 통한 북극항로 관련 정보 공유도 추진할 방침이다.

배용수 포항시 부시장은 “북극항로를 활용한 물류 협력이 확대될 가능성에 대비해 영일만항의 역할을 검토하고 있다”며 “북극권 지방정부와 관계기관과 교류를 이어가며 지역 산업과 항만을 연계할 수 있는 협력사업을 적극 발굴하겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지