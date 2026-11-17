10년 동안 영화∙드라마∙음악 창작자를 발굴해 온 CJ ENM의 ‘오펜(O’PEN)’이 ‘이야기의 원천’인 소설로 영역을 넓힌다.

CJ ENM은 ‘오펜’이 최근 소설 창작 브랜드 ‘오펜 노블(O’PEN NOVEL)’을 새롭게 선보인다며 그 첫 번째 작품으로 정세음 작가의 ‘원하는 답을 찾으신 것 같네요’를 지난 13일 출간했다고 17일 밝혔다.

사진=CJ ENM 제공

‘오펜 노블’은 지난 10년 동안 영화·드라마 창작자를 발굴해 온 ‘오펜’이 창작 지원 영역을 소설로 확대하기 위해 만든 브랜드다. 오펜은 지난 10년간 차세대 K-콘텐츠 창작자를 발굴하고, 작품의 기획·개발부터 제작·편성, 산업 진출까지 지원하며 창작자와 콘텐츠 산업을 연결해 왔다.

텍스트 수요가 줄고 영상 수요가 늘어나는 시대에 ‘오펜’이 소설로도 눈을 돌린 건 다양한 장르를 통해 새로운 원천 IP를 발굴하기 위해서다. 최근 웹소설∙웹툰 기반 드라마∙영화 제작이 늘어나는 만큼 좋은 이야기를 장르 불문 발굴할 필요를 느낀 셈이다.

오펜사업팀 이수정 부장.

이수정 오펜사업팀 부장은 17일 서울 마포구 CJ ENM 오펜 센터에서 열린 CJ ENM 컬처톡 행사에서 “출판업에 진출하는 의미로 출범한 건 아니다. 좋은 이야기를 찾아 작가님들의 창작 영역을 넓히는 트랜스미디어 차원”이라고 설명했다.

민선홍 오펜사업팀 팀장.

민선홍 오펜사업팀 팀장은 “좋은 이야기가 꼭 영상으로만 시작해야 하는 것은 아니라고 본다. 소설로 먼저 독자를 만난 뒤 웹툰∙드라마∙영화∙공연∙게임 등 전혀 다른 콘텐츠로 확장할 수 있다. 원천 IP를 보다 폭넓게 발굴하려고 한다”며 “10년 동안 쌓아온 창작자 발굴, 작품 개발 경험에 기획 제작 역량과 사업 네트워크를 연결해 IP의 가능성을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

민 팀장이 자신할 만큼 ‘오펜’은 최근 한국 드라마∙영화계에서 쌓아온 족적이 작지 않다. 2017년 드라마·영화 작가를 지원하는 ‘오펜 스토리텔러’를 시작으로 ‘오펜’은 2018년 작곡가 육성 프로그램 ‘오펜 뮤직’까지 창작 지원 영역을 확대해 왔다. 지난 10년 동안 드라마 작가 195명, 영화 작가 93명 등 총 288명의 작가와 125명의 작곡가를 배출했다. 오펜 출신 작가들이 참여한 작품 중 tvN ‘갯마을 차차차’, ‘슈룹’, ‘졸업’, JTBC ‘18 어게인’, 넷플릭스 ‘좋아하면 울리는’ 시즌 1·2, ‘약한영웅 Class 2’, 디즈니+ ‘형사록’ 시즌 1·2, 영화 ‘소주전쟁’ 등 51편이 제작·편성됐고 향후 공개 예정인 작품도 16편에 달한다. 시상식에서도 20편이 국내외 영화제 등에서 수상했다. 2024년에는 ‘썸머, 러브머신 블루스’가 휴스턴 국제영화제 심사위원 특별상과 베스트 편집상을, ‘복숭아 누르지 마시오’가 서울드라마어워즈 국제경쟁부문 단막극 작품상을 받았다. 작곡 분야에서도 600곡 이상 음원 및 앨범 수록곡이 발표됐다.

정세음 작가.

오펜 노블의 첫 작품 ‘원하는 답을 찾으신 것 같네요’도 특정 매체에 국한되지 않고 창작자와 창작품의 색깔을 살린 케이스다. 작품을 쓴 정세음 작가는 2022년 ‘오펜 스토리텔러’ 6기 영화 부문으로 선발돼 ‘오펜’에 합류했다. 소설은 의문의 사고로 동생을 잃은 언니가 동생의 유품인 노트북에서 대화형 AI ‘∞’를 발견하고, 대화 기록을 통해 숨겨진 진실을 추적하는 이야기다. 작품은 이 과정을 통해 인공지능 시대의 인간관계와 고립이라는 화두를 던진다.

시나리오뿐 아니라 작가 개인적으로 써온 소설이 ‘오펜’의 레이더에 포착됐다. 민 팀장은 “이 작품이 오펜 노블이 추구하는 방향을 잘 보여준다고 생각한다. 장르적으로 흥미롭고, 우리 사회와 맞닿았으며 다른 콘텐츠로도 확장할 수 있는 이야기를 찾고 있다. 많은 책을 출간하기보다 작가와 함께 오래 성장할 수 있는 이야기, 다양한 콘텐츠로 확장할 가능성이 있는 IP를 차근차근 선보이는 게 중요하다”고 말했다. 오펜은 첫 작품 출간에 이어 내년에는 두 개의 후속 소설을 순차적으로 선보이며 오펜 노블의 작품 라인업을 확대할 계획이다.

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