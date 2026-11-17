경북 영주시는 출산가정의 경제적 부담을 덜고 산모의 건강한 회복을 지원하기 위해 산후조리비 지원한도를 기존 100만원에서 150만원으로 확대하는 방안을 추진한다고 17일 밝혔다.

이번 지원 확대는 산후조리 비용 상승에 따른 출산가정의 부담을 줄이고 실질적인 출산 지원을 강화하고자 추진한다. 내년 1월1일 이후 출산한 산모부터 적용할 계획이다.

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지원한도는 기존보다 50만원 늘어난 최대 150만원으로 경북 도내 최고 수준이다. 지원 대상자의 거주요건도 기존 1년 이상에서 6개월 이상으로 완화해 보다 많은 출산가정이 혜택을 받을 수 있도록 한다.

지원 대상은 출생아의 부모 중 한명이 영주시에 주민등록을 두고 거주요건을 충족한 가정으로 출생아 역시 영주시에 출생신고가 돼 있어야 한다.

지급방식도 변경한다. 기존 선지급 방식에서 산모가 산후조리 관련 비용을 먼저 지출한 뒤 증빙서류를 제출하면 실제 지출액을 확인해 지원하는 사후 지급 방식으로 전환한다.

산후조리비 지원을 희망하는 가정은 출산일로부터 12개월 이내에 관련 증빙서류를 갖춰 영주시보건소 모자보건실을 방문하거나 정부24를 통해 온라인으로 신청하면 된다.

시는 지원 확대를 위한 관련 조례 개정을 완료했다. 현재 내년 사업 시행에 필요한 예산 확보를 추진하고 있다.

황병직 영주시장은 “출산 후 산모의 건강한 회복은 산모 개인뿐 아니라 가족 모두의 행복과 직결되는 중요한 문제”라며 “산후조리비 지원 확대가 출산가정의 경제적 부담을 덜고 안정적인 양육 환경을 조성하는 데 도움이 되길 바란다”고 말했다.

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