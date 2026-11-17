인공지능(AI)을 활용한 부정행위가 잇따르는 가운데 인천의 한 고등학교에서 70년째 ‘무감독 시험’ 제도를 이어가고 있어 귀감이 된다. 1956년부터 교사 없이 학생들이 스스로 시험을 치르는 개교 72주년의 제물포고교가 그곳이다.

17일 제물포고에 따르면 1교시 시험 입실을 마친 학생들은 시작 5분 전 손을 들어 ‘무감독 시험은 우리 학교의 자랑’이라고 선서를 한다. 이와 함께 ‘양심의 1점은 부정의 100점보다 명예롭다’는 구호를 힘차게 외친다.

인천 제물포고등학교 전경. 제물포고 제공

이후 지도교사가 시험지와 답안지를 나눠주고, 다시 5분이 지나면 퇴실 뒤 종료 10분 전 돌아와 답안지를 교환하거나 회수한다. 모든 학생이 ‘양심의 소리’란 설문지에 시험 중 부정행위가 있었는지, 무감독 제도를 어떻게 생각하는지 등 내용을 적는 것으로 마친다.

이번 전통은 학교 3만9000여 동문이 자랑스러워하고 있다. 한국전쟁 직후인 1954년 개교 당시의 초대 교장을 맡은 독립운동가 길영희 선생(1900∼1984)이 오랫동안 마음 속 간직해 온 교육 계획을 실천으로 옮긴 것이다.

1956년 1학기 중간고사에 처음 시행됐을 때 전교생 총 569명 중 60점 이하 낙제생이 53명이나 생겼다. 그럼에도 교장은 양심을 지키는 선택을 한 것에 대해 높이 평가하고 격려했고, 그 결과 다음 학기에 모두 진급하는 변화를 보였다.

‘학식은 사회의 등불, 양심은 민족의 소금’을 추구하기 위한 학교의 교훈과도 연관된다고 학교는 소개한다. 학교 측은 무감독 시험으로 바르고 깊이 알며(학식인), 옳고 바르게 행동하는(양심인) ‘참 제고인’을 기르고자 한다.

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