트럼프 “중국서 김정은 만날 수도…”

도널드 트럼프 미국 대통령은 16일(현지시간) 오는 18∼19일 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석 계기에 김정은 북한 국무위원장을 만날 수도 있다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 필리핀과 중국 등 아시아 순방을 떠나기 전 백악관에서 기자들과 만나 중국에서 "시진핑 중국 국가주석을 만날 예정"이라며 "(러시아 블라디미르) 푸틴 대통령과 만날 예정이며, 김 위원장과 만날 수도 있다"고 말했다.

사진=AFP연합뉴스

그는 이어 "그러니 (그 행사들은) 좋을 것"이라며 "많은 성과를 거둘 기회를 가질 수 있다"고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 '어디에서 김 위원장을 만나느냐'는 취재진 질의에 "중국에서"라고 답했다.

그는 특히 "김정은이 (중국에) 올 수 있다. 그건 시 주석에게 달려 있다"고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 필리핀 마닐라로 출발해 17∼18일 쿼드(Quad·미국, 일본, 호주, 인도의 안보협의체) 정상회의 및 미·아세안(ASEAN) 정상회의에 참석한다.

그는 이어 중국 선전으로 이동, 18∼19일 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석하며, 이 기간 미·중·러 3자 정상회담도 열린다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지