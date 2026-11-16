포항시·시의회·상공회의소…"포스코 노사 대화·상생"

경북 포항시와 포항시의회, 포항상공회의소가 포스코 노사 갈등의 조속한 해결을 위해 노사 양측에 대화와 상생을 강력히 촉구했다.

박용선 포항시장, 김철수 포항시의회 의장, 나주영 포항상공회의소 회장은 16일 시청 브리핑룸에서 '포스코 노사 상생과 포항의 미래를 위한 공동 호소문'을 발표했다.

16일 경북 포항시청 브리핑룸에서 포항시·포항시의회·포항상공회의소가 '포스코 노사의 상생과 포항의 미래를 위한 공동 호소문'을 발표하고 있다. (왼쪽부터 김철수 포항시의회 의장, 박용선 포항시장, 나주영 포항상공회의소 회장). 포항시 제공

호소문은 지난 7일 포스코 임금 협상 잠정 합의안이 조합원 투표에서 부결된 데 이어 재교섭도 결렬되고, 노조의 쟁의 활동이 확대되면서 지역 경제와 철강 산업 전반에 미칠 파장이 커진 데 따른 것이다.

공동 호소문에 시는 포스코가 시민들의 땀과 희생으로 함께 성장해 온 소중한 자산이자 지역 경제의 버팀목이라는 점을 강조했다.

포항과 포스코가 반세기 넘게 성장과 위기를 함께한 동반자인 만큼 노사 갈등이 지역 경제와 시민의 삶에 부담을 주지 않도록 조속한 해결을 촉구했다.

김철수 시의회 의장은 "회사의 지속 가능한 성장과 근로자의 권익은 대립하는 가치가 아닌 만큼 노사 양측이 존중과 신뢰를 바탕으로 해결책을 찾아야 한다"고 당부했다.

나주영 상공회의소 회장은 "포스코와 포항은 서로에게 소중한 동반자이자 공동체"라며 "이번 상황이 어느 한쪽의 승패로 끝나지 않고 노사 모두가 신뢰를 회복해 더 큰 상생과 발전으로 나아가는 전환점이 되길 바란다"고 말했다.

이들은 포스코 노사 양측에 포항의 미래를 함께 책임진다는 마음으로 대화와 상생의 길을 선택해 달라고 요청했다. 아울러 지역 경제와 산업 현장의 상황을 세밀히 살피고 시민 일상을 지키기 위해 공동 대응해 나가겠다는 뜻을 밝혔다.

박용선 시장은 "시와 시의회, 그리고 상공회의소는 현재의 어려움이 포항의 미래를 흔드는 일이 없도록 지역 경제와 산업 현장의 상황을 면밀히 살피고 시민의 일상을 지키기 위해 모든 노력을 다하겠다"며 "노사가 대화와 상생으로 대승적인 결단을 내려 달라"고 호소했다.

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