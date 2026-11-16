경북 포항세명기독병원은 정항재 심혈관센터장이 서울대학교 의과대학 의학도서관에서 열린 '제33차 권역·지역심뇌혈관질환센터 전국 회의'에 보건복지부 장관 표창을 받았다고 16일 밝혔다.

정 센터장은 2004년 세명기독병원에 부임한 후 22년간 지역 심혈관 질환 진료 기반과 응급 의료 협력 체계를 강화하고, 주민 대상 예방 교육에 힘쓴 공로를 인정받았다.

심장·심혈관센터장을 맡아 24시간 응급 심혈관 진료 체계를 정비했고, 지난해 경북지역심뇌혈관질환센터의 심혈관 전문 치료 기반을 다졌다.

특히 급성 심근경색 등 신속한 치료가 필요한 환자를 위해 365일 24시간 비상 진료·응급 관상동맥중재술 체계를 구축·운영해 왔다.

소방·응급 의료 기관과 직접 소통하며 환자 이송과 치료를 연계하고, 지역 민간 병원 의료진에 치료 연계 모범 사례를 공유하며 지역 응급 의료 협력을 이끌었다.

지역 주민의 심혈관 질환 예방과 조기 대응을 위한 교육 활동도 꾸준히 이어가고 있다. 시민 건강 클리닉 '협심증과 심근경색' 강좌와 '세계 심장의 날' 기념 건강 강좌 등으로 심혈관 질환의 조기 증상과 대처 요령, 예방과 지속적인 건강 관리의 중요성을 알리고 있다.

정항재(사진) 센터장은 "앞으로도 지역 주민이 신속하게 심혈관 질환 치료를 받을 수 있도록 응급 진료 및 지역 협력 체계를 더욱 강화하겠다"고 말했다.

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