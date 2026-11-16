울릉군, 수능 앞둔 울릉고 수험생 27명 포항행 격려

경북 울릉군은 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 포항으로 이동하는 울릉고 수험생들을 격려했다고 16일 밝혔다.

경북 도내에서 유일하게 수능 시험장이 없는 울릉군에서는 매년 수험생들이 시험에 응시하기 위해 수능 며칠 전 여객선을 타고 육지로 이동해야 한다.

경북 울릉군은 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 포항으로 이동하는 울릉고 수험생들을 격려한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 울릉군 제공

군은 수험생들이 안전하게 시험에 응시할 수 있도록 환송 행사를 마련했다.

15일 오전 11시 사동항에서 열린 행사에는 울릉고 수험생 27명과 인솔교사, 남한권 울릉군수, 가족과 주민, 교육 관계자 등이 참석했다.

참석자들은 수험생들의 안전한 이동과 수능에서의 좋은 성과를 기원하며 응원의 메시지를 전했다.

남한권 군수는 "도서·벽지라는 어려운 여건 속에서도 자신의 꿈을 위해 묵묵히 노력해 온 울릉고 수험생들의 열정에 박수를 보낸다"며 "중요한 도전을 앞두고 긴장되고 마음이 무거울 수 있겠지만, 지금까지 꿈을 위해 노력해 온 시간들을 믿고 자신의 가능성과 미래를 향해 당당히 나아가 원하는 결실을 맺기를 기원한다"고 말했다.

남한권 울릉군수가 2027학년도 대학수학능력시험을 치러기 위해 출도하는 학생에게 선전을 기원하며 격려하고 있다.

울릉군은 앞으로도 학생들이 지리적 여건이나 교육환경의 제약 없이 자신의 꿈과 역량을 펼칠 수 있도록 교육 현장에 대한 관심과 지원을 이어갈 방침이다.

한편, 이번 수능을 위해 포항으로 향한 울릉고 수험생 27명에게 이번 출도길은 단순히 시험장으로 향하는 여정이 아니라 그동안의 노력과 꿈을 향한 새로운 도전의 출발점이 되고 있다는 평가가 나온다.

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