[단독] 서은혜 작가 동료들 일자리 지켰지만…경기도, 18.9% 삭감안

드라마 ‘우리들의 블루스’로 알려진 다운증후군 배우 겸 화가 서은혜 작가가 최근 눈물을 쏟았다. 경기도가 재정 위기를 이유로 내년도 ‘경기형 권리중심 중증장애인 맞춤형 공공일자리’ 예산 127억원을 전액 삭감한다는 소식이 돌면서 함께 그림을 그리던 동료 장애인 작가 30여명이 한순간에 일터를 잃을 처지에 놓였기 때문이다.

결과적으론 ‘기우(杞憂)’에 그쳤지만 소중한 일자리를 지켜온 최중증장애인들은 그동안 도의 행보를 지켜보며 새까맣게 속을 태워야 했다. 앞서 도는 본예산 1차 조정 과정에선 해당 사업의 예산을 반영하지 않은 것으로 전해졌다.

16일 도에 따르면 이 사업의 예산은 정치권과 장애인들의 거센 반발에 부딪히며 내년도 본예산에서 103억원으로 24억원(18.9%) 삭감돼 명맥을 유지했다. 지난 13일 오후 경기도의회에 제출된 예산안에선 이 같은 감액안이 편성됐다.

드라마 ‘우리들의 블루스’로 알려진 다운증후군 배우 겸 화가 서은혜 작가가 자신의 유튜브 채널에서 눈물을 흘리고 있다. 유튜브 채널 ‘니얼굴_은혜씨 Eun hye’ 캡처

◆작업량·인원·시간 줄어…일부 동료 일터 떠날 수도

도는 삭감 이유로 “2021년 사업 시행 이후 예산 급증으로 재정부담이 폭증했다”며 “사업 전반에 관한 점검이 필요하다”고 밝혔다. 감액안이 도의회에서 그대로 확정되면 도내 중증장애인 850명 중 780명만 일자리를 유지하게 된다. 70명은 생계수단을 잃는다.

사업 기간 역시 기존 12개월에서 10개월15일 수준으로 줄어 연중 한 달 넘게 일손을 놓아야 한다. 근무시간과 급여(월 80만~100만원)도 20%가량 감소할 것으로 보인다.

경기도의 예산 대비 채무 비율

이 사업은 도내 중증장애인들에게 다양한 일자리를 제공해 자립기반을 마련하는 데 무게를 뒀다. 유엔장애인권리협약 홍보와 인식 개선에도 일조한다.

국회 국정감사에선 여야 의원들이 한목소리로 사업 유지를 촉구했다. 추미애 지사도 비상 재정 상황을 토로하면서도 “장애인 관련 예산을 세심하게 살펴 삶에 어려움이 없도록 챙기겠다”고 약속했다.

앞서 서 작가는 자신의 유튜브 채널을 통해 동료 작가 30여명의 해고 위기를 전하며 오열했다. 영상 속 동료는 “월급에서 몇십만원씩 떼어 두 차례 암 투병을 한 어머니 치료비에 보태고 있다”며 “하루아침에 실업자가 되면 우리 생계는 어떻게 하느냐”고 절규했다.

이번 사태는 국비 지원 없이 도비 100%로 운영되는 사업 구조의 취약성을 드러냈다. 노동시장 진입이 어려운 최중증장애인에게 공공일자리는 단순한 생계를 넘어 사회와 연결되는 유일한 통로다. 지자체 재정 여건에 따라 취약계층의 일자리가 가장 먼저 존폐 기로에 내몰린 셈이다.

경기도 광교청사

◆전액 도비 의존 한계…도의회는 장애인에 일감↑

중앙정부와 공공기관조차 장애인 의무고용률을 지키지 못해 수천억원의 고용부담금을 내는 현실에선 어찌 보면 당연한 수순이다.

최근 경기도에선 중증장애인 작가들에 일감을 몰아주며 힘을 보태는 사례도 나왔다. 도의회는 서 작가와 동료들이 일하는 양평 ‘어메이징 아웃사이더 아트센터’에 공식 기념품 제작을 의뢰했다. 이들의 작품을 담은 파우치를 제작해 이달 중 선보일 예정이다.

기념품에는 ‘사람을 담는 의회’라는 메시지도 담았다. 도민 한 사람 한 사람의 가치를 존중한다는 의회의 지향을 앞세워 홍보 효과 역시 극대화했다. 도의회 관계자는 “(중증장애인 작가들이) 정당한 가치를 인정받고, 안정적으로 일할 수 있는 길을 찾아가겠다”고 말했다.

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