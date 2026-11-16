대구 동촌유원지 ‘트리워크’, 대한민국 조경대상 산림청장상 수상

대구 동구 동촌유원지 일원에 조성된 ‘트리워크(Tree Walk)’가 조경 분야 최고 권위의 공모전에서 수상의 영예를 안았다.

대구 동구는 동촌유원지 트리워크가 ‘2026년 제16회 대한민국 조경대상’에서 산림청장상을 받았다고 16일 밝혔다.

우성진(왼족 네번째) 구청장과 직원들이 산림청장상을 받고 기념 촬영을 하고 있다. 대구 동구 제공

국토교통부와 (재)환경조경발전재단이 공동 주최한 이번 공모전에서 동구는 ‘머물고 싶은 밤, 다시 찾는 동촌유원지’라는 작품명으로 응모했다. 이후 지난 6월부터 약 100일간 진행된 서류심사와 현장평가, 국민참여평가 등을 거쳐 최종 수상작으로 선정됐다.

트리워크는 옛 동촌유원지의 명성을 되살리고 지역에 새로운 즐길 거리를 제공하기 위해 조성됐다. 총 173m 길이의 곡선형 공중 산책로와 9m, 12m 높이의 전망대 2곳을 갖춰 주변 경관을 한눈에 조망할 수 있는 입체적인 보행 공간으로 꾸며졌다. 특히 야간에는 숲과 금호강, 경관조명이 어우러져 도심 속 야경 랜드마크로 큰 인기를 끌고 있다.

실제로 트리워크는 지난 7월 개장한 이후 약 두 달 만에 누리소통망(SNS) 관련 콘텐츠 총조회수가 80만회를 넘어서는 등 방문객들의 뜨거운 관심을 입증했다.

우성진 동구청장은 “이번 수상은 동촌유원지가 가진 새로운 가능성과 조경 공간으로서의 우수성을 대외적으로 인정받은 뜻깊은 성과”라며 “앞으로도 동촌유원지가 대구를 대표하는 매력적인 관광 명소로 자리매김할 수 있도록 관련 사업을 적극 발굴해 나가겠다”고 말했다.

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