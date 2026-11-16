‘목표의 5분의 1’… 배창규 대구시의원, 노후 상수도관 개량 실적 질타

대구시의 노후 상수도관 개량 실적이 애초 목표치에 크게 못 미치면서 도심 싱크홀 사고 예방에 구멍이 뚫렸다는 지적이 제기됐다.

대구시의회는 건설교통위원회 소속 배창규 의원(달성군3)이 상수도사업본부에 대한 행정사무감사에서 대폭 축소된 노후관 개량 실적과 미흡한 싱크홀 예방 대책을 강하게 질타하며 예산 집행의 효율화를 촉구했다고 16일 밝혔다.

배창규 대구시의원. 대구시의회 제공

배 의원에 따르면 상수도사업본부는 2023년 행정사무감사 조치 결과를 통해 2025년 67㎞, 올해 73㎞의 노후관을 정비하겠다고 보고했다. 그러나 실제 2024년 개량 실적은 10㎞, 2025년 실적은 14㎞에 그쳐 애초 목표치의 5분의 1 수준에 불과했다. 올해 계획 역시 기존 73㎞에서 30㎞로 대폭 축소된 것으로 확인됐다.

이와 연계된 ‘싱크홀 예방 사업’의 실효성도 도마 위에 올랐다. 시 전역의 개량 대상 노후관이 681㎞에 달함에도 본부가 수립한 싱크홀 예방 사업은 2027년부터 2031년까지 5년간 총사업비 135억7500만원을 투입해 7㎞(연평균 1.4㎞)를 정비하는 데 그치고 있기 때문이다. 특히 내년도 예산은 국∙시비를 합쳐 8억1100만원(시비 2억원)만 반영돼 시민 안전을 위한 추가 국비 확보와 사업 규모 확대가 시급하다는 지적이다.

불투명한 예산 관리 실태도 지적됐다. 본부는 노후관 개량 사업으로 2025년 167억원(14㎞), 올해 171억원(30㎞)을 집행∙추진한다고 보고했으나, 실제 3000만원 이상 공사 도급 실적은 2025년 시 전체 3건(6.9㎞∙29억3600만원), 올해 9건(12.4㎞∙31억원)에 불과했다. 지난해의 경우 중남구∙동구∙서구∙북구∙달성∙군위 등 6개 사업소는 도급 실적이 전무했던 것으로 드러났다.

배수관 정비 예산의 상당 부분이 실제 관로 교체가 아닌 구∙군청 도로복구비로 빠져나가는 기형적 지출 구조도 문제로 꼽혔다. 반야월역~안심역 송수관 정비공사의 경우 총사업비 28억4000만원 중 공사비는 8억원인 반면 동구청에 납부할 도로복구비는 14억원에 달했다. 현충로역 남편 배수관 공사(공사비 4억500만원∙도로복구비 6억9900만원)와 송현여고 일원 공사(총사업비 18억100만원 중 도로복구비 8억8300만원) 역시 배보다 배꼽이 더 큰 실정이다.

배 의원은 “노후 상수도관의 적기 개량은 도심 싱크홀 사고를 예방하고 시민의 생명과 안전을 지키는 가장 기본적이고 핵심적인 사업”이라며 “과도한 도로복구비 부담 완화와 투명한 예산 집행 개선, 적극적인 국∙시비 확보를 통해 노후관 정비에 속도를 내야 한다”고 강조했다.

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