[기고] 서울 청년타운은 ‘미래 인재 키우는 인큐베이터’

1960~70년대 서울은 전국에서 모여든 사람들이 저마다의 꿈을 키우던 거대한 ‘인큐베이터’였다. 1인당 국민소득이 수백달러에 머물던 시절, 배움도 기술도 없이 상경한 청년들은 서울에서 일을 배우고 기술을 익히며 삶의 터전을 일구고, 고향의 가족들을 부양하곤 했다. 지역과 서울은 청년을 매개로 서로를 키웠고, 서울은 청년의 가장 든든한 조력자였다. 그로부터 반세기가 흐른 지금, 서울은 뉴욕, 런던, 도쿄, 파리 등과 어깨를 나란히 하는 글로벌 도시로 도약했다. 그러나 역설적이게도 청년을 키워내는 서울의 힘은 예전만 못하다. 급격한 주택공급 부족과 집값 상승 속에서 청년들은 주거 선택권을 잃었다. 불안한 주거 생활, 치열한 생존 경쟁 속에서 미래의 주역인 청년들은 성장의 발걸음을 멈췄다.



서울이 글로벌 3대 도시인 ‘G3’로 나아가기 위해서는 멈춰 선 청년들이 다시 성장할 수 있는 토대를 마련해야 한다. 지난 9월 서울시가 ‘G3 서울플랜’을 통해 내놓은 ‘청년미래타운’은 끊어진 인큐베이팅 역할을 되살리기 위한 담대한 시도다. 청년미래타운은 단순한 주택공급을 넘어, 일터, 배움터, 삶터를 아우르는 하나의 융복합 공간 조성을 목표로 한다. 이를 통해 청년이 스스로 성장할 수 있는 발판을 마련하고자 한다.

남진 서울시립대학교 도시공학과 교수

청년미래타운의 핵심은 청년들이 실패를 두려워하지 않고 ‘마음껏’ 도전할 수 있는 환경을 조성하는 것이다. 이를 위해 ‘안정된 주거’를 기반으로 창업허브, 디지털 랩, AI프리존, 청년취업사관학교 등을 입체적으로 결합해 ‘마음껏 도전’하고 ‘마음껏 배우는’ 원스톱 패키지를 제공한다. 여기에 일터와 먹거리, 여가가 어우러지는 ‘마음껏 교류의 장’이 융합되면, 청년과 기업이 모이고 지역 상권까지 활기를 띠는 선순환을 기대할 수 있다.



청년미래타운이 들어설 대규모 부지 역시 단순히 주택을 대량 공급하는 택지로만 봐서는 안 된다. 개별 필지에 주택과 시설을 하나씩 채워 넣는 기존의 단편적인 방식에서 벗어나, 사람의 생활과 행동을 중심으로 주거·상업·업무·교육·문화 공간이 유기적으로 어우러지는 도시공간을 새롭게 설계해야 한다. 동시에 청년미래타운은 서울의 다핵화 구상과 맞물려 권역별 특화 산업 거점과 긴밀하게 연계해야 한다. 각 권역이 지닌 인프라와 미래 성장 산업을 청년의 거주 및 창업 공간과 직접 연계함으로써, 청년들이 서울 어디서든 출발점을 찾고 성장할 수 있도록 도시 전체를 거대한 인큐베이터로 촘촘히 엮어내는 전략이 필요하다.



끝으로, 청년미래타운이 진정한 청년의 성장 플랫폼으로 진가를 발휘하려면, 기업과 대학, 민간과 공공이 함께 일자리와 배움의 기능이 실질적으로 작동하는 생태계를 조성하는 것이 중요하다. 도시공간은 한 번에 완성되는 것이 아니다. 그곳에서 살아갈 청년들의 변화하는 수요에 발맞춰 도시정책과 프로그램이 끊임없이 보완되어 나갈 때 비로소 제 역할을 할 수 있다.



청년이 성장하면 그들의 창의력은 새로운 산업과 일자리를 창출하고, 이렇게 배가된 도시의 활력은 다시 다음 세대 청년의 기회로 돌아온다. 이제 ‘청년의 주거 안정을 뒷받침하던 서울’에서 ‘청년을 미래 인재로 키우는 서울’로의 대전환이 필요하다. 주거와 일자리, 배움과 교류가 입체적으로 어우러지는 청년미래타운이 ‘G3’로 향하는 서울의 진정한 경쟁력을 키우는 밑거름이 되기를 기대한다.

남진 서울시립대학교 도시공학과 교수

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