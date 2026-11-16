김철우 보성군수, ‘2026 참좋은 지방자치 정책대회’ 개최 주도

김철우 전남광주 보성군수가 참좋은지방정부협의회장 자격으로 전국 기초자치단체들과 함께 지방자치 우수 정책 성과를 공유하고 중앙정부·국회와의 협력 방안을 모색하는 자리를 마련했다.

참좋은지방정부협의회장인 김철우 보성군수가 지난 13일 국회 사랑재에서 열린 ‘2026 참좋은 지방자치 정책대회’에서 조정식 국회의장, 한성숙 국무총리, 김민석 더불어민주당 대표 등 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 보성군 제공

16일 보성군에 따르면 김 군수는 지난 13일 국회 사랑재에서 전국 시장·군수·구청장 및 국회·정부 관계자 등 300여 명이 참석한 가운데 ‘2026 참좋은 지방자치 정책대회’를 개최했다.

‘참좋은 지방정책으로 국민은 든든하게’를 슬로건으로 열린 이번 대회에는 전국 56개 지방정부가 참여해 정책 홍보 부스를 운영하며 각 지역의 정책 추진 과정과 주요 성과를 소개했다.

이날 행사에는 조정식 국회의장, 한성숙 국무총리, 김민석 더불어민주당 대표, 박정현 지방시대위원장, 염태영·황명선 국회의원 등이 참석해 지방자치 발전 방안을 논의했다.

지난 6월 제6대 참좋은지방정부협의회장으로 선출된 김 군수는 개회사에서 “지방정부의 연대와 협력이 대한민국 풀뿌리 민주주의의 근간이자 지방자치의 자산”이라며 “정부 정책은 주민의 일상까지, 지역의 목소리는 국회와 정부까지 전달될 수 있도록 보성군수이자 협의회장으로서 지역과 중앙을 잇는 가교 역할을 수행하겠다”고 말했다.

축사에 나선 조정식 국회의장은 지역에서 검증된 정책의 전국 확산을 위한 입법 지원을 약속했으며, 한성숙 국무총리는 정부 정책의 현장 안착을 위한 지방정부의 역할과 협력을 강조했다. 김민석 더불어민주당 대표는 시·군·구의 생활밀착형 정책 성과를 평가하며 지방재정 결손 보전을 이번 예산 심의의 최우선 과제로 꼽았다.

대회 우수 정책 심사에서는 전남광주통합특별시 광산구가 ‘광산형 살던집 프로젝트’로 국무총리상을 수상했다. 국회의장상은 지역공동체 자산화 정책을 추진한 경기 광명시에, 참좋은지방정부협의회 대상은 시민주권 반상회 ‘뜻모아’를 선보인 강원 원주시에 각각 돌아갔다.

한편 보성군은 지난해 같은 대회에서 김 군수가 직접 소개한 주민 참여형 환경 정비 사업 ‘클린600’으로 대상을 수상한 바 있다.

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