폐암 수술 한 달 만에 헬기 탑승… 건강 회복 과시한 교황

레오 14세 교황이 폐암 수술 후 약 1개월 만에 헬리콥터를 타고 이동하는 등 건강을 완전히 회복한 듯한 모습을 과시했다. 일반 여객기와 달리 헬기 탑승은 기압 변화, 저산소 환경, 진동, 소음 등으로 신체에 악영향을 끼칠 수 있다.

15일(현지시간) BBC 방송에 따르면 페루를 방문 중인 교황은 이날 잉카 제국의 중심지였던 남부 안데스 산맥의 도시 쿠스코에 도착했다. 쿠스코는 해발 고도 3400m의 고지대에 있다. 페루 공군은 전날(14일) 교황이 이동을 위해 헬기에 탑승하는 모습이 담긴 동영상을 사회관계망서비스(SNS)에 공개했다. 비행 내내 헬기 조종석에서 교황과 함께한 공군 조종사들은 “영광이자 잊을 수 없는 기억”이란 소감을 밝혔다.

페루를 방문 중인 레오 14세 교황이 14일(현지시간) 페루 공군 기지에 착륙한 헬기에서 내리고 있다. 이날 교황은 안데스 고산 지대의 작은 마을 주민들을 위한 미사 집전을 위해 오가는 도중 헬기를 이용했다. 교황은 약 1개월 전인 지난 10월13일 폐암 수술을 받고 한동안 의료진의 권고에 따라 헬기 탑승을 피해 왔다. AFP연합뉴스

1955년생으로 현재 71세인 교황은 약 1개월 전인 지난 10월13일 오른쪽 폐의 하엽(下葉)을 절제하는 큰 수술을 받았다. 이는 건강 검진을 통해 폐암으로 의심되는 폐 결절이 발견됐기 때문인데, 수술 후 의료진은 “조직 검사를 실시한 결과 폐암의 대표적 유형인 선암이 확인됐다”고 발표했다.

수술은 성공적으로 마무리됐으나 의료진은 한동안 교황에게 헬기 탑승을 삼갈 것을 당부했다. 일반 여객기와 달리 헬기는 객실 내 기압을 조절하는 여압 장치가 없는 경우가 대부분이다. 그 때문에 고도가 상승하면 생겨나는 기압과 산소 농도 변화를 신체가 직접 겪게 된다. 여기에 진동과 소음도 무척 심해 기저 질환이 있거나 당일 컨디션이 좋지 않은 사람의 경우 헬기 탑승 전에 반드시 건강 상태를 점검해야 한다.

교황은 의료진의 건의를 받아들여 최근까지도 로마 교황청에서 이탈리아 다른 도시까지 헬기로 이동하는 것이 필요한 일정은 가급적 모두 취소했다. 지난 10월27일 이탈리아 중부 소도시 아시시에서 열린 ‘세계 평화를 위한 기도의 날’ 40주년 기념 행사에 불참한 것이 대표적이다. 이번 남미 우루과이·아르헨티나·페루 3개국 순방을 앞두고도 교황의 헬기 이용 일정이 포함된 것에 우려의 목소리가 제기됐으나, 의료진은 “헬기 탑승에 무리가 없을 만큼 충분히 회복됐다”는 입장을 밝혔다.

레오 14세는 교황에 오르기 전 2015∼2023년 페루 치클라요 교구에서 주교로 사목 활동을 하는 등 페루와의 인연이 남다르다. 본명이 ‘로버트 프레보스트’인 교황은 당시 교구의 가톨릭 신도들 사이에서 “로버트 신부님”으로 불렸다. 로이터 통신은 “교황은 주교 시절 직접 픽업트럭을 몰고 험하고 굽이진 안데스 산길을 오가며 마을 주민들에게 복음을 전파했다”고 소개했다.

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