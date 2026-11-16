“아기 안고 달래는 모습에 위로”…119 구급대원에 전해진 감동 사연

생후 5일 된 신생아가 갑작스러운 건강 이상으로 위급한 상황에 놓이자 병원을 수소문하고, 아기를 안아 달래며 보호자까지 보듬은 119 구급대원들의 사연이 전해졌다.

기사 이해를 돕기 위한 이미지. 클립아트코리아 제공

안산소방서는 최근 선부119안전센터 소속 구급대원들이 생후 5일 된 신생아를 안전하게 병원으로 이송한 데 대해 보호자가 국민신문고에 감사와 칭찬의 글을 남겼다고 밝혔다.

소방서에 따르면 지난 1일 오후 2시쯤 출산 후 산후조리원으로 옮긴 지 얼마 지나지 않은 신생아에게 건강 이상이 나타나 긴급한 병원 진료가 필요한 상황이 발생했다.

보호자는 병원 진료를 위해 도움을 요청했지만, 의료기관으로부터 즉각적인 수용이 어렵다는 안내를 받자 결국 119에 도움을 요청했다.

신고를 받고 출동한 선부119안전센터 소속 공민기·이창용·김진현 소방사는 먼저 아기의 상태를 확인한 뒤 여러 의료기관에 연락해 수용 가능한 병원을 찾았다.

이 과정에서 신생아의 상태를 세심하게 살피는 한편 갑작스러운 상황에 불안해하는 보호자에게 따뜻한 말을 건네며 안심시켰다.

특히 대원들은 아기를 직접 품에 안아 달래는 등 보호자가 심리적 안정을 찾을 수 있도록 배려했다.

보호자는 국민신문고에 올린 칭찬글에서 대원들이 마치 자신의 일처럼 적극적으로 병원을 찾아줬다며 “아기를 안고 달래주시는 모습에 큰 위로와 안도감을 받았다”고 당시를 떠올렸다.

이어 “세 분 같은 분들이 계시기에 우리 사회가 이렇게 든든하고 따뜻한 것 같다”며 위급한 순간 도움을 준 구급대원들에게 감사의 뜻을 전했다.

아기는 구급대원들의 도움으로 병원에 이송돼 필요한 치료를 받았으며, 입원 6일 만에 건강을 회복하고 퇴원한 것으로 알려졌다.

고영주 안산소방서장은 “긴박한 상황에서도 아기의 안전을 위해 최선을 다한 대원들에게 전해진 감사의 마음이 큰 격려가 됐다”며 “앞으로도 시민의 생명은 물론 불안한 마음까지 살피는 따뜻한 119가 되도록 노력하겠다”고 말했다.

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