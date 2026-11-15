“한복 대신 해녀복”…외국인 관광객, 제주 바다서 요트 타고 해녀문화 체험

제주 바다에서 외국인 관광객들이 해녀복을 입고 해녀문화를 직접 체험·관찰하는 이색적인 해양관광 프로그램이 운영돼 눈길을 끈다.

15일 요트관광업을 하는 제주 무지개요트에 따르면 제주시 도두동 어촌계와 함께 ‘제주해녀문화 관찰체험 프로그램’을 운영해 외국인 관광객들로부터 호응을 얻고 있다. 이 프로그램은 외국인들이 제주 고유의 해녀복을 직접 입고 바다에서 해녀들의 물질문화를 관찰하는 이색적인 해양관광 콘텐츠다.

외국인 관광객들이 제주시 도두항을 출발한 요트 선상에서 제주 해녀복을 입고 해녀문화 관찰체험에 참여하고 있다. 무지개요트 제공

유네스코 인류무형문화유산으로 등재된 제주해녀문화를 관광 자원과 결합했다. 외국인 관광객에게 한국의 대표 전통문화인 한복을 넘어, 제주에서만 경험할 수 있는 독창적인 해녀복과 물질문화를 선보이며 차별화를 더했다.

프로그램 참가자들은 해녀복을 착용하고 요트에 승선해 바다를 삶의 터전으로 살아온 제주 해녀들의 고유한 생활방식과 공동체 문화를 가까이에서 체감하게 된다.

프로그램의 가장 큰 특징은 일방적인 관람형 관광을 넘어, 해양 요트 관광과 해녀 물질문화를 유기적으로 결합해 관광객의 체험이 해녀들의 실질적인 소득 증대로 이어지는 지속가능한 구조를 구축했다는 점이다.

무지개요트 관계자는 “제주를 찾는 외국인들에게 이곳에서만 만날 수 있는 특별한 가치를 전달하고자 해녀문화와 요트 관광을 접목하게 됐다”며 “외국인들이 해녀복을 입고 바다를 누비는 경험 자체가 제주를 깊이 기억하게 만드는 강력한 관광 콘텐츠가 될 것”이라고 강조했다.

이어 “앞으로 중국, 베트남, 대만, 일본 등 아시아권 관광객을 중심으로 제주 해녀문화를 더욱 널리 알리고, 해외에도 제주만의 독특한 해양 문화관광 모델로 소개되기를 기대한다”고 덧붙였다.

제주 해녀문화는 제주 여성들이 오랜 세월 거친 바다에서 물질을 하며 다져온 독보적인 공동체 문화로, 그 역사적·문화적 가치를 인정받아 유네스코 인류무형문화유산으로 지정되어 있다.

무지개요트와 도두동 어촌계는 해녀문화의 가치를 현대적 관광 트렌드와 조화롭게 연결하고, 외국인 관광객의 만족도를 높이는 동시에 해녀들의 안정적인 소득 창출에 기여하는 모범적인 상생 모델로 발전시켜 나갈 방침이다.

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