靑, 국가자격시험 AI활용 부정행위 의심사례 전수조사…수능 감독체계도 점검

청와대가 인공지능(AI)을 활용한 부정행위를 막기 위해 국가자격시험 전반의 의심 사례를 전수조사하기로 했다. 나흘 앞으로 다가온 대학수학능력시험(수능)에서도 유사한 부정행위가 발생하지 않도록 시험장 관리·감독 체계를 집중 점검한다.

청와대는 15일 하준경 정책실장 주재로 ‘AI 활용 부정시험 확산 방지 긴급대책회의’를 열고 이 같은 대책을 논의했다고 밝혔다.

청와대가 국가자격시험의 부정행위 의심 사례를 전수조사하고 수능 시험장 관리·감독도 강화하기로 했다. 연합뉴스

회의에서는 국가자격시험 전체를 대상으로 AI 활용 부정행위 의심 사례를 조사하기로 했다. 새로운 수법을 동원하거나 조직적으로 이뤄진 부정행위에 대해서는 전담팀을 편성해 철저히 수사할 방침이다.

오는 19일 치러지는 수능의 부정행위 방지 대책도 점검했다. 전체 수험생을 대상으로 한 AI 기기 점검 절차와 시험장별 AI 기기 판단 전담인력 배치, 수험생과 감독관 교육 강화 등 관리체계를 살폈다.

이번 대책은 올해 세무사시험 수석 합격자가 초소형 카메라와 스마트폰, 생성형 AI를 이용해 부정행위를 저질렀다고 시인하면서 나왔다. 해당 합격자는 세무사 1·2차 시험뿐 아니라 공인회계사 1차 시험에서도 같은 방식으로 부정행위를 했다고 밝히고 이날 경찰에 자수했다.

하 실장은 “시험의 공정성은 국민의 신뢰와 직결되는 문제로, 어떠한 부정행위도 용납돼서는 안 된다”고 강조했다.

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