19일 사상 첫 美·中·러 회담 트럼프·시진핑·푸틴 만난다

“트럼프·김정은 만남 예정 없어”
도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 19일 중국 선전에서 사상 첫 미·중·러 3자 정상회담을 개최한다. 세계 최대 핵보유국들이 모인 가운데 핵군비통제 체제 공백 속 새로운 핵 통제 논의가 시작될 가능성이 있다. 트럼프 대통령의 아시아 방문에서 김정은 북한 국무위원장과의 만남은 이뤄지지 않을 것으로 보인다.
올리비아 웨일스 백악관 공보담당은 13일(현지시간) 기자들에게 미·중·러 정상이 17∼19일 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의를 계기로 19일 3자 회동을 한다고 밝혔다. 14일 러시아 관영 타스통신에 따르면 크레믈궁도 이를 확인했다.
미·러 간 마지막 핵군축 협정인 신전략무기감축조약(New START·뉴스타트)이 지난 2월 만료되면서 양국의 전략핵무기를 제한하는 제도적 장치가 사라진 가운데 트럼프 대통령은 새로운 핵군비통제 체제 구축 가능성을 논의하려 할 것으로 보이지만 중국의 반대로 합의는 어려울 것으로 보인다. 웨일스 공보담당은 “트럼프 대통령은 다른 의제들과 더불어 전 세계 핵무기 감축 문제를 논의하겠다는 입장을 분명히 해왔다”며 “트럼프 대통령은 이러한 핵확산이 매우 위험하다고 보고 있다”고 말했다.
트럼프 대통령이 시 주석, 푸틴 대통령과 이란 문제도 논의할 것이란 전망도 나온다. 다만 익명을 요구한 미 고위 당국자는 우크라이나 전쟁에 대해서는 미국이 러시아, 우크라이나와 함께 가동 중인 ‘완전히 별개의 협상 트랙’이 있다고 언급했다.
한반도와 밀접한 관계를 가진 3국 정상이 만나 핵 문제를 논의하는 만큼 북한 핵문제와 한반도 평화 문제가 논의될 가능성도 있다. 다만 북·미 회담 가능성은 현재까지는 낮은 것으로 보인다. 로이터통신에 따르면 한 미국 당국자는 트럼프 대통령이 다음 주 아시아 방문 기간 김 위원장과 만나지 않을 예정이라고 말했다.
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