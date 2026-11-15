스페이스X, 사상 첫 스타십 본체 회수 성공

스페이스X가 차세대 우주 발사체 ‘스타십’의 우주선 본체를 발사대로 다시 회수하는 데 처음으로 성공했다. 로켓을 비행기처럼 반복해 사용하는 ‘완전 재사용’ 시대에 한발 더 다가섰다는 평가다.



14일(현지시간) AP통신 등에 따르면 전날 텍사스주 스타베이스에서 발사된 스타십의 상단부 선체가 지구 궤도 비행을 마치고 이날 약 22시간32분 만에 출발지였던 발사대에 안착했다.

돌아오는 스타십 스페이스X의 초대형 로켓 ‘스타십’ 우주선 본체(2단)가 14일(현지시간) 15차 시험비행을 마치고 미국 텍사스주 스타베이스 발사대로 돌아와 안착하고 있다. 스타베이스=AP연합뉴스

이 선체는 우주로 발사돼 스타링크 인터넷 위성을 배치하고 고도 165마일(약 266㎞)에서 지구를 14바퀴 선회한 뒤, 발사 기지로 돌아와 ‘메카질라’로 명명된 기계식 로봇 팔에 공중에서 포착되며 착륙에 성공했다.



스페이스X가 대기권 내에서 역할을 다하고 분리되는 1단 추진체는 여러 번 회수한 적이 있으나, 우주까지 쏘아 올리는 상단 선체를 회수한 것은 이번이 처음이다. 스페이스X는 방열판을 포함한 우주선의 모든 장비가 정상적으로 작동한 것으로 보인다고 밝혔다.



일론 머스크 스페이스X·테슬라 최고경영자(CEO)는 엑스(X)를 통해 “놀라운 스페이스X 팀들에 축하를 전한다”고 밝혔다. 스페이스X 관계자는 “이번 로켓 상단부의 회수 성공은 스타십의 완전한 재사용성을 입증하는 것”이라며 “이는 신속하고 저렴한 재활용에 매우 중요하다”고 말했다.

14일(현지시간) 스페이스X의 초대형 로켓 ‘스타십’ 우주선 본체(2단)가 미국 텍사스주 스타베이스 발사대에 안착한 모습. 스타베이스=AP연합뉴스

재러드 아이작먼 미 항공우주국(NASA) 국장도 엑스에 “정말 마법 같았다”면서 “날이 갈수록 더 많은 사람들이 스페이스X를 믿고 있으며, 우주로 가는 길에 한 걸음 더 가까워졌다”고 축하를 전했다.



CNN은 “전례 없는 시험 비행에서 역사적인 회수에 성공했다”면서 “우주선이 돌아온 것만으로도 방대한 양의 데이터를 활용할 수 있게 됐다”고 전했다. 방송은 섭씨 2000도가 넘는 고온을 견디는 열 차폐막이 대기권으로 재진입할 때 어떤 상태였는지 확인할 수 있으며, 모든 선체를 직접 확인해 우주선의 성능 개선에 활용할 수 있다고 설명했다.



다만 이번 시험비행에서 로켓의 1단 추진체인 ‘슈퍼 헤비’ 부스터는 이륙 10여 분 만에 멕시코만에 떨어져 폭발하면서 원래 목표였던 1·2단 발사체 동시 회수는 불발됐다. 스페이스X 측은 하강 도중 엔진 연소가 너무 일찍 중단된 것이 원인이라고 설명했다.

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