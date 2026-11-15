광주 40대 아파트 방화범 구속…대피 도운 경비원 사망·13명 부상

죽고 싶어서 아파트에 불을 내 1명을 숨지게 하고 13명을 다치게 한 40대 방화범이 경찰에 구속됐다.

광주 북부경찰서는 현주건조물방화치상 혐의로 A(40대)씨를 구속했다고 15일 밝혔다.

극단적인 선택을 하려고 자신이 살던 아파트에 불을 질러 1명을 숨지게 하고 13명을 다치게 한 혐의로 체포된 A(40대)씨가 지난 14일 광주지방법원에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법정으로 들어가고 있다. A씨는 지난 11일 오후 6시 33분께 전남광주 북구 자신이 살던 아파트 가구에 불을 지른 혐의(현주건조물방화치사)를 받는다. 연합뉴스

광주지방법원은 도주 등을 우려해 경찰이 신청한 A씨의 구속영장을 발부했다.

A씨는 전남광주 동구 광주지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하면서 “불 지른 이유가 뭐냐”는 취재진 질의에 아무런 답변을 하지 않았다.

모자를 깊게 눌러쓰고 마스크로 얼굴을 가린 A씨는 영장실질심사를 마친 후 호송차로 이동하는 동안 피해자들엑 “죄송합니다”라고 답했다.

A씨는 11일 오후 6시 33분쯤 전남광주 북구 운암동 한 21층짜리 아파트 6층 세대 안에서 불을 내 1명을 숨지게 하고 13명을 다치게 한 혐의로 긴급 체포됐다. 우울증 치료 전력이 있는 A씨는 경찰 조사에서 “죽고 싶어서 불을 냈다”는 취지로 진술했다.

A씨가 낸 불은 30분 만에 진화됐지만, 아파트 안에서 주민들 대피를 도운 70대 경비원이 심정지 상태로 발견돼 병원 치료를 받다가 사흘 만에 숨을 거뒀다.

구조대원·이웃 등 13명도 연기를 마시거나 어지럼증을 호소해 병원 치료를 받았다.

경찰은 전날 경비원이 사망하면서 A씨에게 적용된 혐의를 현주건조물방화치사로 변경할 계획이다.

전남광주 북구는 화재 현장에서 대피를 돕다가 숨진 70대 경비원에 대한 의사자 지정 신청을 전남광주통합특별시와 논의할 예정이다.

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