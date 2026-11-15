내포신도시 충남도청 이전 효과 ‘뚝’…공공기관 2차 이전 절실

충남도청 이전으로 조성한 내포신도시의 성장이 주변 시군의 일자리 증가로 이어지는 효과가 크게 약해졌다는 연구 결과가 나왔다. 자족 기능 확충이 시급한 가운데 수도권 공공기관 2차 지방이전의 중요성이 커지고 있다.

15일 충남연구원에 따르면 내포신도시 주변 지역의 일자리 성장 효과를 분석한 결과 ‘종사자 환류지수’가 2018∼2020년 2.367에서 2020∼2024년 0.4로 급락했다. 이 지수는 중심 도시와 주변 시군의 종사자 증가율을 비교한 것으로, 1 이상이면 성장 효과가 주변으로 확산하고 0.5 미만이면 중심 도시에 집중되는 것으로 해석한다. 분석 대상은 홍성·예산과 인근 서산·보령·청양·태안 등이다.

내포신도시에 위치한 충남도청.

충남도청 이전 초기에는 주변 시군의 일자리 증가세가 상대적으로 높았지만 최근에는 성장 효과가 중심 지역에 집중되는 양상이다.

내포신도시의 성장 기반 확충도 차질을 빚고 있다. 홍성군 홍북읍에 추진하는 내포 미래신산업 국가산업단지는 면적을 235만㎡에서 99만㎡로 줄였지만 지난달 예비타당성조사를 통과하지 못했다. 인구도 9월 말 기준 4만9711명으로 계획인구 10만명의 절반 수준이다.

이런 상황에서 공공기관 2차 이전은 내포신도시의 자족 기능을 강화하고 주변 지역으로 성장 효과를 확산시킬 중요한 기회로 꼽힌다. 충남은 2020년 혁신도시로 지정됐지만 수도권 공공기관 이전이 장기간 지연되면서 ‘무늬만 혁신도시’라는 지적을 받아왔다.

최근 내포신도시 주민과 상인들도 집회를 열고 공공기관 2차 이전을 촉구했다. 지역 단체와 사업체 60여곳은 실질적인 일자리 창출과 인구 유입을 이끌 핵심 공공기관 유치를 요구했다. 충남연구원은 내포신도시의 새로운 성장동력 확보와 함께 인근 3∼5개 시군을 연결한 인구 30만명 규모의 자족적 도시권 형성을 제안했다. 공공기관 2차 이전을 지역 산업·정주여건 확충과 연계해 내포신도시의 성장 효과를 주변으로 확산시키는 전략이 필요하다는 목소리가 커지고 있다.

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