[속보] 코인원 고객정보 유출…비밀번호·주민번호 등 해킹 피해

가상자산 거래소 코인원의 고객 상담 업무를 담당하는 외주업체가 해킹당하면서 고객들의 주민등록번호와 계좌번호, 비밀번호 등 개인정보가 유출됐다.

코인원 로고

코인원은 15일 홈페이지 공지를 통해 “고객 상담 업무를 맡긴 수탁업체 ‘메타엠’ 서버에 외부 공격자가 무단 침입해 고객님의 개인정보가 유출됐다”고 밝혔다.

이번에 유출된 정보는 고객들이 상담 과정에서 직접 제공한 것으로 이름, 이메일, 전화번호, 생년월일, 계좌번호, 비밀번호, 주민등록번호, 신분증 발급일자, 자택주소, 지갑주소, 거래ID(TXID) 등이다.

다만 코인원은 회원 계정과 거래 시스템, 가상자산 지갑 시스템이 메타엠 서버와 별도로 운영되고 있다고 밝혔다. 현재까지 해당 시스템에 외부 공격자가 직접 침입한 정황은 확인되지 않았다.

외부 공격자가 메타엠 서버에 침입한 것은 지난 12일 오전 4시쯤이다. 코인원은 같은 날 오전 9시 20분쯤 개인정보 유출 사고를 인지했다.

코인원은 사고 파악 직후 공격에 이용된 인터넷주소(IP)와 고객센터 접근을 차단하고 고객 상담 업무를 이메일 방식으로 전환했다. 또한 한국인터넷진흥원과 개인정보보호위원회, 금융감독원에 개인정보 유출 사실을 신고하고 보안 강화 조치에 나섰다.

코인원 관계자는 “유출된 정확한 일시와 경위는 수탁사, 전문기관과 함께 조사 중”이라며 “유출된 정보를 이용해 코인원을 사칭한 보이스피싱 등 2차 피해가 발생할 수 있으니 주의해달라”고 당부했다.

이번 해킹은 최근 가상자산 업계에서 관련 사고가 잇따르는 가운데 일어난 것이다. 지난달 24일 프라뱅에서 1억원 상당의 가상자산이 탈취된 데 이어 지난달 27일 빗썸에서 사내 업무 시스템이 해킹돼 고객과 임직원 7000여명이 정보가 유출됐다.

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