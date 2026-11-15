‘세무사 수석 부정행위’ 서울청 광수단 배당…”신속·엄정 수사”

인공지능(AI)을 이용한 부정행위를 인정한 세무사 자격시험 수석 합격자에 대해 경찰이 수사에 착수했다. 경찰은 15일 자수서를 접수하고 사건을 서울경찰청 광역수사단에 배당했다.

서울경찰청에 따르면 제63회 세무사 자격시험 수석 합격자 A씨의 자수서가 이날 오전 접수됐다. 경찰은 접수 즉시 사건을 광역수사단에 배당하고 “절차에 따라 신속 엄정하게 수사할 계획”이라고 밝혔다.

사진=연합뉴스

앞서 A씨는 이날 법률대리인인 법무법인 노바 이돈호 변호사의 유튜브 채널에 출연해 “세무사 1·2차 시험에서 전자기기와 생성형 AI를 이용해 부정행위를 했다”고 시인했다.

이어 “제가 한 일을 모두 자수서에 써서 서울경찰청에 제출했다”고 말했다. A씨는 공인회계사 1차 시험에서도 같은 방식으로 부정행위를 했다고 인정했다.

A씨는 “초소형 카메라로 시험 문제를 촬영해 AI에 전송한 뒤 스마트폰으로 답을 확인했다”고 설명했다. 다만 유사한 부정행위를 막기 위해 구체적인 실행 과정은 공개하지 않겠다고 했다.

이번 의혹은 A씨가 언론 인터뷰에서 공개한 시험 성적이 이례적으로 높다는 지적이 온라인 커뮤니티에서 나오면서 불거졌다.

A씨는 지난 4월 치러진 세무사 1차 시험에서 재정학 97.5점, 세법학개론·회계학개론·상법에서 각각 100점을 받았다. 전체 160문제 가운데 단 한 문제만 틀린 것이다.

지난 7월 치러진 논술형 2차 시험에서는 회계학1부 192점, 회계학2부 190점, 세법학1부 114점, 세법학2부 167점을 받았다.

A씨는 당초 스마트안경 등을 이용한 부정행위 의혹을 부인했지만, 이날 입장을 바꿔 부정행위 사실을 인정하고 경찰에 자수했다.

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