세무사 시험 수석, 스마트 안경 부정행위 자수… 공단 “대책 마련 중”

인공지능(AI)이 탑재된 스마트 안경을 써서 세무사 시험에서 수석 합격했다는 의혹은 받은 A씨가 부정행위를 했다고 인정하고 경찰에 자수했다.

15일 이돈호 변호사가 자신의 유튜브 채널에 공개한 영상에서 제63회 세무사 시험 수석 합격자 A씨는 부정행위 사실을 인정하고 사과했다. A씨는 경찰에 자수서를 제출했다고 밝혔다. 구체적인 부정행위 수법이나 사용 기기는 공개하지 않았다.

제63회 세무사시험 수석 합격자가 부정행위 사실을 인정하고 경찰에 자수했다. 사진=이돈호 변호사 유튜브 캡처

A씨는 4월 치러진 세무사 1차 시험에서 400점 만점에 397.5점을 받았다. 160문항 중 한 문제만 틀렸고, 과락률이 74.21%에 달했던 세법학개론에서도 만점을 받으면서 부정행위 의혹이 제기됐다.

세무사 시험 시행기관인 한국산업인력공단은 앞서 특이사항을 발견하지 못했다고 밝혔다. A씨의 1·2차 시험을 감독한 감독위원 4명에게 확인한 결과 의심스러운 행동을 목격하지 못했다는 설명이었다.

공단 측은 관련 내용을 파악 중이라고 밝혔다. 공단 관계자는 “영상을 확인했고, 대책 마련 중”이라고 했다.

시험 주관 기관의 실질적인 후속 대책 마련을 촉구하는 목소리도 나오고 있다. 온라인 커뮤니티에서는 “시험 공정성이 무너졌는데, 재시험을 치르는 게 맞지 않냐”는 지적 등이 제기됐다.

공단은 지난달 25일부터 ‘AI 인스펙터’를 신설해 현장에 적용하고 있다. 적용 첫날인 지난달 25일 서울 지역에서 치러진 제3회 가스기사 필답형 실기시험에서 스마트 안경을 착용한 채 답안을 작성하던 수험자 1명을 적발했다. 공단은 수사기관에 수사를 의뢰했다.

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