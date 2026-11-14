포항 구룡포, 지역 상권 중심 새 도약… ‘2026 구룡포 동행축제’ 개막

바다를 삶의 터전으로 성장해 온 경북 포항 구룡포가 지역 상권을 중심으로 새로운 변화를 모색한다.

14일 경북도와 포항시 등에 따르면 ‘2026 구룡포 동행축제’가 15일 구룡포 해파랑쉼터 옆 공영주차장 특설무대와 구룡포시장 일원에서 막을 올린다.

‘2026 구룡포 동행축제’ 홍보 포스터. 포항시 제공

이번 행사는 중소벤처기업부 지역상권육성사업의 일환인 ‘구룡포 로컬테마상권 활성화사업’과 연계해 마련됐다. 단순한 관광객 유치와 일회성 공연을 넘어 지역 자원을 활용해 체류 시간과 소비를 늘리고, 이를 지역 상인의 실질적인 매출 증대로 연결하는 상권 활성화 모델을 구축하는 것이 목표다.

구룡포는 일본인가옥거리와 수려한 해안경관, 과메기∙오징어 등 풍부한 먹거리를 갖춘 포항의 대표 관광지다. 그러나 방문객의 발길이 구룡포시장과 인근 골목상권의 실제 소비로 충분히 이어지지 못한다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다. 시는 관광객이 특정 명소만 둘러보고 떠나는 대신 전통시장에서 지역 먹거리를 즐기고 상인들의 상품을 구매하며 오래 머물도록 유도할 방침이다.

이를 위해 애초 아라광장으로 예정했던 축제 메인무대를 구룡포시장과 인접한 해파랑쉼터 옆 공영주차장으로 변경해 상권 연계 효과를 극대화했다. 행사 관계자는 “행사장 위치 선정부터 지역 상권에 실질적인 보탬이 되는 방향을 최우선으로 고려했다”고 했다. 축제 현장에서는 구룡포의 색채를 담은 다채로운 프로그램이 진행된다. 과메기와 오징어 등 지역 특산품을 활용한 체험 부스를 비롯해 지역 소상공인∙프리마켓 판매 공간, 푸드트럭, 소비 촉진 이벤트 등이 방문객을 맞는다.

포항 구룡포 일본인 가옥거리 전경. 포항시 제공

풍성한 문화공연도 준비했다. 행사 당일 오전 10시 식전 공연과 참여 프로그램을 시작으로 정오에 공식 개막식이 열린다. 이어 오후 12시30분부터는 ‘미스터트롯2’ 출신 가수 최수호의 특별무대와 초청공연, 버스킹 등이 펼쳐져 축제 분위기를 돋울 예정이다.

이번 축제는 ‘구룡포 로컬테마상권 활성화사업’의 핵심 과제 중 하나다. 시는 향후 △관광 콘텐츠 개발 △상권 환경 개선 △지역 브랜딩 △로컬창업자 육성 △지역 특화상품 개발 등을 단계적으로 추진한다. 특히 일본인가옥거리와 구룡포시장, 해안 관광자원을 잇는 방문 동선을 정비하고, 기존 상인과 청년 창업자의 협업 및 관광객 편의시설 확충을 통해 자생적인 상권 기반을 다질 계획이다.

포항시 관계자는 “지역 자원을 활용해 새로운 소비를 창출하고 그 수익이 다시 상인과 주민에게 환원되는 선순환 구조를 만드는 것이 궁극적인 목표”라며 “이번 동행축제가 구룡포 상권의 새로운 경쟁력을 확인하고 지역 구성원이 함께 도약하는 출발점이 되길 기대한다”고 말했다.

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