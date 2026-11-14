“트럼프, AI 반도체 수출통제 풀기 전 엔비디아 주식 대량 매입”

도널드 트럼프 미국 대통령이 인공지능(AI) 반도체 수출통제 규제 폐지를 앞두고, 직접적인 수혜가 예상되는 엔비디아 주식을 대규모로 매입했다는 의혹이 제기됐다. 정책 변화로 주가 상승이 예상되는 기업의 주식을 미리 사들인 만큼 이해충돌 논란이 불가피할 것으로 보인다.

영국 일간 가디언은 13일(현지시간) 반부패 감시단체 디클랩토크래시(Declatocracy)를 인용해 트럼프 대통령이 지난해 5월 엔비디아 주식을 100만∼500만달러(약 13억3000만∼66억8000만원)어치 매입했다고 보도했다. 논란의 핵심은 트럼프 대통령의 주식 매입 시점이다. 바이든 전 행정부가 도입한 AI 반도체 수출통제 방침을 폐지하겠다고 발표하기 며칠 전이라는 점에서다. 디클랩토크래시에 따르면 트럼프 대통령은 엔비디아 주식 외 애플과 메타, 마이크로소프트 등 다른 주요 정보기술(IT) 기업의 주식도 사들였다.

지난 9월 29일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관 웨스트윙 외부에서 도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)이 인공지능(AI) 관련 회의를 마친 뒤 AI 분야 경영진과 함께 가진 언론 브리핑 자리에서 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)와 인사를 나누고 있다. 게티이미지

바이든 행정부는 임기 말인 2025년 1월 ‘AI 확산 프레임워크(Framework for Artificial Intelligence Diffusion)’를 마련해 첨단 AI 반도체의 국가별 수출을 차등 규제하는 체계를 도입했다. 이 시스템은 전 세계 국가를 △한국 등 동맹 및 파트너 국가 △ 일반 국가 △ 중국, 러시아, 북한 등과 같은 우려 국가로 등급을 나눠 구분해 차별적으로 AI 반도체에 대한 수출 통제를 하는 방식이다. 규제가 시행됐다면 중국은 미국산 첨단 AI 반도체를 확보하는 데 상당한 제약을 받아 미국과의 기술 격차를 좁히기 어려워질 것으로 예상됐다.

그러나 트럼프 행정부는 규제가 시행되기 직전인 지난해 5월 중순 폐지 방침을 밝혔다. 미국의 기술 혁신을 저해하고 자국 기업에 과도한 규제 부담을 안긴다는 이유에서다. 수십 개 국가를 사실상 하위 등급으로 분류해 외교적 마찰을 초래할 수 있다는 점도 폐지 이유로 제시했다.

가디언은 “만약 AI 확산 프레임워크가 시행됐다면 엔비디아는 자사의 최대 시장 중 하나인 중국에 제품을 판매하는 데 제약을 받았을 것”이라며 “트럼프 대통령이 규정 철회를 발표한 직후, 그리고 그가 주식을 매입한 직후 엔비디아 주가는 상승했다”고 지적했다. 가디언은 트럼프 대통령이 지난해 12월 엔비디아의 H200 칩을 중국에 판매하도록 허용하겠다고 밝힌 직후에도 최소 세 차례 엔비디아 주식을 매입했다고 전했다.

이번 논란은 엔비디아를 둘러싼 대중국 기술 유출 의혹과도 맞물려 있다. 트럼프 대통령이 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자와의 친분이나 사적 이해관계 때문에 중국 간첩으로 의심받는 앨리스 황 관련 의혹을 알고도 묵인한 것 아니냐는 주장 제기되고 있기 때문이다. 미국 의회를 내년부터 장악하는 야당 민주당은 트럼프 대통령과 젠슨 황 등 기업인들과의 정경유착 의혹과 그 결과를 공식적으로 조사하기 위한 절차에 착수한 상태다.

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