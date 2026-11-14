국힘 "특검 의결시 국무위원들도 감옥갈 것"…부산서 규탄 집회

국민의힘은 14일 부산에서 대규모 장외집회를 열어 이른바 '조작기소 특검법'을 규탄하고 이재명 대통령에 거부권을 행사할 것을 거듭 요구했다.



일주일 전 서울 경복궁역 앞에서 장외집회의 시동을 건 데 이어 내주 국무회의 상정을 앞두고 보수 지지세가 강한 부산에서 반대 여론 결집에 나선 것이다.

국민의힘이 14일 부산역 광장에서 더불어민주당의 조작기소특별법 강행 처리를 규탄하고 이재명 대통령의 거부권 행사를 촉구하는 대규모 집회를 열고 있다. 이날 집회에는 장동혁 대표를 비롯해 지도부들과 부울경 국회의원들이 총출동했다. 연합뉴스

국민의힘은 이날 오후 부산역 광장에서 '이재명 탈옥법 강행처리 전국민규탄대회'를 개최했다.



장동혁 대표와 정점식 원내대표를 비롯한 소속 의원 30여명과 원외 당협위원장들이 참석했다.



일반 지지자까지 포함해 1만명이 참석했다고 당 관계자는 밝혔다. 부산 경찰은 1천여명 참석으로 잠정 집계했다.



비가 오는 가운데 진행된 행사에서 참석자들은 '재판취소 특검법은 이재명 탈옥법, 100% 위헌'·'이재명 재판 재개 국민의 명령이다'·'380억 혈세 특검 이재명 탈옥 프로젝트' 등이 적힌 손팻말을 들었다.



장 대표는 조작기소 특검법에 대해 "범죄자 이재명 한 사람을 위한 법이다. 이재명과 민주당은 헌법이 부여한 권력으로 헌법을 파괴하고 있다"면서 "더 이상 국민을 공격하지 못하도록, 더 이상 헌법을 파괴하지 못하도록 이재명과 민주당의 권력을 빼앗아야 하지 않겠느냐"고 외쳤다.



이어 "부산이 대한민국 헌법 수호의 임시수도이자 법치 수호의 전시사령탑"이라면서 "이재명 재판 즉각 재개하라, 이재명 그만 내려와라"라고 선창했다.



정점식 원내대표는 "특검법은 위헌·위법의 쓰레기 더미에서 탄생한 헌정 질서를 더럽히는 오염물질일 뿐"이라면서 "특히 이번 특검은 이미 사라진 과거의 형사소송법을 근거로 활용했다. 죽은 법에 근거한 특검이 어떻게 가능한가. 좀비 특검"이라고 목소리를 높였다.



또 "다음 주 대통령이 해외 순방을 가면 국무총리가 의결한다고 한다. 탈옥마저 국무총리와 민주당에 업혀서 하겠다는 것이다. 비겁하고 교활한 짓"이라면서 "한성숙 국무총리에게 경고한다. 대통령 대신 탈옥법을 의결하는 순간 총리는 탈옥의 공범이 되고, 평생 이재명의 부역자라는 낙인이 찍힐 것이며 법의 심판도 피할 길이 없을 것"이라고 강조했다.



집회에는 잠재적 차기 당권주자로 거론되는 5선 나경원·김기현 의원도 함께했다.



나 의원은 "한성숙 총리와 국무위원들도 절대 (공포안 통과를) 하지 말라. 당신들도 감옥 간다"고 말했다.



김 의원은 "이재명 대통령이 재활용도 안 되는 쓰레기 같은 짓을 하는데, 3년 반이 남았다는데 너무 길다. 내년 봄까지 이재명 정권을 끝장내야 한다"고 외쳤다.



다만 집회에는 부산에 지역구를 둔 국민의힘 의원 17명 가운데 친한(친한동훈)계 정성국·정연욱 의원과 윤리위원회 징계 문제로 장 대표와 갈등 중인 6선 조경태 의원 등 3명은 불참했다.



또 일부 참석자들은 정점식 원내대표의 발언 순서 때 "내려와"라며 야유해 연설이 잠시 중단되기도 했다.



국민의힘은 21일 대구, 27일 대전, 내달 초 서울 등 전국 거점 도시를 돌며 장외 여론전을 이어갈 계획이다.



이에 대해 호남 출신 양향자 최고위원은 페이스북 글에서 "발표된 일정에 호남은 없다. 장 대표께 묻는다. 매달 호남에 가겠다는 약속은 어디로 갔는가"라고 비판했다.



한편 장 대표는 이날 부산역 집회에 앞서 경남 합천다목적체육관에서 열린 '여원산악회 창립 18주년 기념식'에도 자리했다.



여원산악회는 친윤(친윤석열) 핵심이었던 고(故) 장제원 전 의원의 부산 지역 외곽 지지조직으로, 장 대표의 특보단장인 김대식 의원과도 긴밀히 소통하는 것으로 알려진 단체다.

<연합>

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