‘사상 첫’ 미·중·러 정상회담 19일 개최…“트럼프·김정은 회담 예정 없어”

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 19일 중국 선전에서 3자 회담한다. 미·중·러 3자 정상회담은 사상 처음이다.

왼쪽부터 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석. 게티이미지

13일(현지시간) AFP 통신 등 외신에 따르면 올리비아 웨일스 백악관 공보 담당은 기자들에게 미·중·러 정상이 17∼19일 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 3자 회동을 한다고 밝혔다. 웨일스는 “트럼프 대통령은 다른 의제들과 더불어 전 세계 핵무기 감축 문제를 논의하겠다는 입장을 분명히 해왔다”며 “트럼프 대통령은 이러한 핵확산이 매우 위험하다고 보고 있다”고 설명했다.

미 정부 고위 당국자들에 따르면 트럼프 대통령은 이번 3자 회담에서 핵 감축과 함께 현재 진행 중인 대(對)이란 전쟁 문제를 의제로 올릴 예정이다. 우크라이나 전쟁은 논의하지 않을 것으로 보인다. 익명을 요구한 미 고위 당국자는 “트런프 대통령은 시 주석, 푸틴 대통령과의 3자 회담에서 이란 문제를 논의할 의향이 있다”면서도 우크라이나 전쟁에 대해서는 미국이 러시아, 우크라이나와 함께 가동 중인 ‘완전히 별개의 협상 트랙’이 있다고 선을 그었다.

관심을 끈 트럼프 대통령과 김정은 북한 국무위원장 간 만남은 이뤄지지 않을 전망이다. 로이터통신은 당국자를 인용해 트럼프 대통령이 15~17일 필리핀 마닐라에서 열리는 동남아시아국가연합(ASEAN) 정상회의나 17~19일 중국 선전에서 열리는 APEC 정상회의 계기로 김 위원장과 별도로 만날 계획은 현재로선 없다고 전했다.

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