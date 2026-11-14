젠슨 황 복귀·집단 이직 요구 서한은 ‘가짜’…오픈AI 사태 문건 짜깁기 판명

최근 창업자 젠슨 황 전 최고경영자(CEO)의 전격 사임으로 혼란에 빠진 엔비디아를 둘러싸고 주요 임원진의 집단 사직과 복귀 요구를 담은 서한이 유포되었으나, 이는 과거 타사 사태의 문건을 모방한 가짜 뉴스로 밝혀졌다.

젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO). 연합뉴스

13일(현지 시각) 사회관계망서비스 엑스(X·옛 트위터)를 중심으로 엔비디아 이사회를 수신인으로 하는 연명 서한이 빠르게 확산했다. 해당 문건에는 이언 벅 부사장과 빌 댈리 수석과학자, 마이클 케이건 최고기술책임자(CTO), 크리스 말러코스키 공동창업자 등 핵심 기술 인사들이 이름을 올린 것으로 꾸며져 있었다. 이들은 이사회가 젠슨 황 전 CEO를 해임한 과정이 회사의 성과를 훼손했다고 비판하며, 황 전 CEO의 복직과 현 이사회 전원 사퇴를 요구했다. 특히 요구가 받아들여지지 않을 경우 집단 사직하고 일론 머스크 테슬라 CEO가 이끄는 스페이스X의 테라팹 프로젝트로 이직하겠다는 내용까지 포함됐다.

그러나 정밀 대조 결과, 이 서한은 지난 2023년 11월 샘 올트먼 오픈AI CEO가 해임됐을 당시 직원들이 이사회에 보냈던 항의 서한을 그대로 베껴 쓴 허위 문건인 것으로 드러났다. 원문의 ‘오픈AI’와 ‘샘 올트먼’, ‘마이크로소프트’ 등의 명칭만 각각 ‘엔비디아’, ‘젠슨 황’, ‘일론 머스크’로 바꿨을 뿐 문장 구조와 논리는 완벽히 일치했다. 서명자로 이름이 올랐던 브라이언 카탄자로 응용딥러닝연구 부사장 역시 X를 통해 “온라인에 돌고 있는 서한은 지어낸 것으로, 명백한 가짜”라며 “이사회를 전적으로 지지한다”고 직접 반박했다. 엑스 플랫폼 자체 시스템 또한 해당 게시물에 관련 연명 서한의 실존 보도가 없다는 주석을 표시했다.

이처럼 실체가 없는 가짜 서한이 소동을 빚은 배경에는 젠슨 황 전 CEO의 갑작스러운 사퇴 이후 고조된 내부 동요가 자리 잡고 있다. 앞서 황 전 CEO는 부적절한 처신 및 사내 윤리 문제 등이 제기되면서 지난 12일 자리에서 물러났고, 이 과정에서 뉴욕증시와 국내 증시가 큰 폭으로 출렁이는 등 시장 전반에 충격이 이어졌다. 비록 외부로 퍼진 집단 이직 서한은 조작된 소동으로 판명되었으나, 미국 IT 매체 와이어드 등에 따르면 사내 게시판에 황 전 CEO를 옹호하는 글에 수천 개의 댓글이 달리는 등 임직원들의 혼란과 후폭풍은 당분간 지속될 전망이다.

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