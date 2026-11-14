미 전역 항공기 3만대 발 묶였다…관제통신 장애로 이륙 전면 중단

13일(현지시간) 미국 뉴저지주 뉴어크 리버티 국제공항 계류장(활주로)에 항공기들이 주기되어 있다. 로이터연합뉴스

미국 전역의 공항에서 관제통신 시스템 장애로 추정되는 문제가 발생해 항공기 이륙이 전면 중단되는 초유의 사태가 벌어졌다.

미 연방항공청(FAA)은 13일 오후 4시쯤(미 동부시간 기준) 이례적인 상황과 안전상의 이유를 들어 미국 내 모든 공항에서 항공기 이륙이 중단됐다고 발표했다. 이번 조치로 당일 이륙 예정이던 항공기 3만대의 운항에 막대한 차질이 빚어졌다.

◆ 공항 마비 속출…8000편 지연·400편 결항

FAA는 모든 출발 항공편은 추가 공지가 있을 때까지 지상에서 이륙 중단 상태를 유지해야 한다고 공지했다. 다만 미국으로 들어오는 국제선 항공편의 착륙은 사안별로 관리될 것이라고 덧붙였다.

항공편 추적사이트에 따르면 운항 중단 조치 당시 미국 내 공항으로 향하던 항공기는 약 3100대였다. 이후 이날 중 이륙이 예정됐던 항공기 3만대의 발이 묶이면서 공항 곳곳에서 대혼란이 빚어졌다.

오후 5시쯤 기준으로 미국 내 항공편 지연은 8000건을 넘어섰으며, 약 400편이 결항했다. 뉴욕타임스(NYT)는 시카고와 덴버 등 주요 도시의 허브 공항에서 탑승객들이 비행기에서 내려 공항을 빠져나가고 있다고 보도했다.

◆ “사이버 공격 징후 없어”…소프트웨어 오류 가능성 조사

미 당국은 이번 사태가 테러나 해킹 등 외부 공격이 아닌 내부 시스템 오류일 가능성에 무게를 두고 있다.

숀 더피 교통부 장관은 소셜미디어를 통해 “모든 항공로 교통관제센터(ARTCC)에 영향을 미치는 통신 문제”라며 “FAA 기술자들이 이 문제를 조사하고 있다”고 밝혔다. 소식통에 따르면 이번 장애는 무선통신 주파수 및 조종사들의 교신 방식과 관련된 것으로 전해졌다.

마크웨인 멀린 국토안보부 장관 역시 브리핑에서 “현재까지 이번 사태가 우리를 겨냥한 악의적인 공격이라는 징후는 없었다”며 “현재로서는 단순한 통신 장애일 뿐”이라고 선을 그었다.

연방수사국(FBI) 또한 범죄 행위로 보지 않고 있으며, 이번 장애가 소프트웨어 업데이트로 인해 발생했는지 여부를 조사 중인 것으로 알려졌다. 멀린 장관은 관제통신 문제가 해결되고 항공편 운항이 정상화하려면 “시간이 좀 걸릴 것”이라고 내다봤다.

◆ 9·11 테러, 2023년 전산망 마비 이은 세 번째 셧다운

FAA가 미국 전역에 항공편 이륙 중단 조치를 내린 것은 지난 2023년 1월 11일 이후 3년여 만이다. 당시에는 계약업체 직원들이 조종사 통신용 경보 시스템 파일을 실수로 삭제하면서 수천 편의 항공기 이착륙이 지연된 바 있다.

그보다 앞서 미국 전역의 항공기 운항이 전면 중단된 사례는 ‘9·11 테러’가 발생했던 2001년이 유일하다. 이번 사태 역시 과거 전산망 마비 사례처럼 복구와 후속 일정 정상화에 적지 않은 진통이 따를 것이라는 관측이다.

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