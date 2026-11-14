이스라엘 혼란기에 ‘네타냐후 복심’ 모사드 국장 방미 ‘눈길’ [이 사람@World]

이스라엘의 모사드(Mossad)는 세계 최고 수준의 정보 기관이다. 지난 2025년과 올해 이스라엘이 이란을 상대로 수행한 성공적인 군사 작전 배후에는 이란 내부를 손바닥 들여다보듯 파악하는 모사드의 정보력이 있다.

로만 고프만 이스라엘 모사드 국장. 1995년 이스라엘 육군에 입대한 고프만은 기갑 병과로 소장까지 진급했으며, 베냐민 네타냐후 총리의 군사비서관을 지냈다. 네타냐후 SNS 캡처

그 모사드 국장이 비밀리에 미국을 방문 중이란 언론 보도가 나왔다. 마침 이스라엘은 10월 의회(크네세트) 총선 후 아직 안정적인 정부가 꾸려지지 않은 혼란기라 이스라엘·미국 간에 무슨 논의가 오갈지 주목된다.

13일(현지시간) 미 온라인 매체 ‘악시오스’에 따르면 로만 고프만(50) 이스라엘 모사드 국장이 이날 미 수도 워싱턴을 찾았다. 악시오스는 고프만이 방미 기간 존 래드클리프 중앙정보국(CIA) 국장 등 미 행정부 관리들, 그리고 도널드 트럼프 대통령의 러시아·우크라이나 특사 스티브 위트코프 등을 만날 것이라고 보도했다.

다만 모사드, CIA는 물론 백악관도 이 같은 보도 내용에 대한 확인 자체를 거부했다.

지금 이 시점에 왜 고프만이 미 정보 기관과 접촉하려 하는지에 이목이 쏠린다. 이스라엘은 지난 10월27일 총선을 치렀다. 전체 120석의 크네세트에서 베냐민 네타냐후 현 총리의 리쿠드(Likud)당 및 그 지지 세력이 53석, 야권 지도자 가디 아이젠코트의 야샤르(Yashar)당과 그 지지 세력은 48석, 아랍계 정당들이 나머지 19석을 각각 얻었다. 단독으로 과반 의석(61석 이상)을 차지한 세력이 없는 것이다.

아랍계 정당들이 아이젠코트를 지지하고 나섬에 따라 이츠하크 헤르초그 이스라엘 대통령은 일단 아이젠코트에게 연립정부 구성을 위한 우선 협상권을 부여했다. 아이젠코트가 사실상 총리 후보자로 지명된 셈이다. 그가 정해진 기한 내에 내각 구성에 성공한다면, 네타냐후는 그대로 총리직을 잃을 처지다.

지난 6월 초 이스라엘 모사드 신임 국장 취임식에 참석한 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리(왼쪽)가 로만 고프만 국장과 악수하고 있다. 네타냐후 SNS 캡처

고프만은 네타냐후의 ‘복심’으로 알려져 있다. 네타냐후는 지난 6월 초 고프만을 모사드 새 국장에 임명하고 직접 취임 선서식도 주관했다. 당시 네타냐후는 고프만을 향해 “당신의 임무는 이란 정권의 위협에 맞서 싸우는 일을 완수하는 것”이라고 말했다. 이어 “이란 테러 정권이 다시는 핵폭탄과 수천 개의 치명적인 탄도미사일로 우리(이스라엘)를 위협하지 않게 만들 것”이라고 다짐했다.

그 때문에 일각에선 고프만이 이란을 겨냥한 추가 군사 행동에 대한 브리핑을 위해 미국을 찾았다고 본다. 미국 11·3 중간선거 패배 후 이란 전쟁에서 손을 떼려는 트럼프 행정부를 설득해 어떻게든 이란 파괴 작전을 계속 이어가려는 네타냐후의 속내가 담겨 있다는 것이다. 정권 교체의 위기에 내몰린 네타냐후에겐 남은 시간이 많지 않다.

트럼프는 이스라엘 총선을 앞두고 네타냐후 지지 의사를 거듭 천명했다. 이란을 ‘악’(惡)으로 여긴다는 점에서 네타냐후와 뜻을 같이하는 트럼프로선 네타냐후가 이대로 실각하도록 내버려두는 것은 썩 달갑지 않은 일이다. 고프만의 방미 일정 종료 후 이란을 대하는 미 행정부의 태도가 어떻게 변화하는지 유심히 지켜봐야 할 대목이라고 하겠다.

고프만은 1976년 당시만 해도 공산주의 소련(현 러시아)의 일부이던 벨라루스에서 태어났다. 유대인인 고프만과 그 가족은 냉전 종식과 소련 붕괴가 임박한 1990년 다 같이 이스라엘로 이주했다. 1995년 이스라엘군에 입대한 고프만은 오랫동안 기갑 부대에서 복무했으며 계급은 소장까지 진급했다.

2023년 10월7일 팔레스타인 무장 정파 하마스의 기습으로 촉발된 가자 전쟁 초반까지도 고프만은 일선 부대 지휘관으로 활약했다. 지난 2025년 4월에는 현역 군인 신분임에도 총리실 군사비서관에 임명돼 네타냐후를 지근거리에서 보좌헀다.

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