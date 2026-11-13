주가조작 범LG 3세 검거에…李대통령 "새로운 韓에선 법 지켜야"

이재명 대통령이 주가조작 혐의 수사를 피해 8년간 해외 도피 생활을 이어온 범LG가(家) 3세 구본현(57)씨의 검거 소식을 공유하며 “이제부터 새로운 대한민국에서는 법과 질서를 지키기를 바란다”고 밝혔다.

13일 이 대통령은 자신의 엑스(X)에 구씨의 검거 소식을 전한 언론 보도를 공유하며 “범죄 혐의자 여러분, 이제 해외도 안전한 도피처가 못 됩니다”라며 이같이 언급했다.

이재명 대통령이 13일 서울 여의도에서 열린 자본시장 정책 간담회에서 자본시장 활성화에 관한 발언을 하고 있다. 연합뉴스

구씨는 2016년 2월부터 2017년 12월까지 코스닥 상장사를 무자본으로 인수해 허위로 호재성 공시를 띄우는 수법으로 주가를 올린 뒤 차명주식을 매도해 부당이득을 취한 혐의(자본시장법상 사기적 부정거래)를 받는다.

서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 구씨를 지난 9일 국내로 송환해 체포했다고 13일 밝혔다. 법원은 11일 구씨에 대한 구속영장을 발부했다.

경찰에 따르면 구씨는 차입금으로 두 곳의 코스닥 상장사를 인수하고 차명 주식을 취득한 뒤 해당 회사 명의로 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW)를 발행했다. 이후 유망 비상장사의 지분을 인수해 허위 정보를 공시하고, 주가가 상승하자 차명 주식을 매도하는 방식으로 부당 이익을 얻은 것으로 조사됐다. 이 과정에서 상장사 인수자금의 출처를 자기자금으로 속이고 차명주식 매수 및 주식담보 제공 사실 등을 숨기기도 했다.

이후 주식이 상장폐지되면서 개인투자자 약 1만명이 2000억원대 피해를 본 것으로 알려졌다. 검찰은 당초 구씨의 부당이득 규모를 약 145억원으로 추산했지만, 공범 사건을 심리한 법원은 부당이득액을 특정하기 어렵다고 판단했다. 또 회사 관계법인의 현금 자산을 유흥비 등으로 사용하고 허위 자문계약을 통해 현금을 빼돌리는 등 46억원을 횡령한 혐의도 받는다.

구씨는 구자경 LG그룹 명예회장의 조카다. 앞서 2007년 신소재 전문기업을 인수한 뒤 주가를 조작해 139억원의 부당이득을 챙긴 혐의 등으로 기소돼 2012년 대법원에서 징역 3년형이 확정된 바 있다. 이번 사건의 공범으로 지목된 A씨와 B씨도 2023년 10월 대법원에서 각각 징역 5년과 징역 3년 6개월을 확정받았다.

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