삼성메디슨, 홍천 신규 제조동 준공…”2030년까지 생산능력 2배"

삼성메디슨이 500억원을 들여 강원 홍천에 초음파 진단기기 신규 제조동을 세웠다. 2011년 삼성전자에 편입된 이후 최대 규모의 증설이다. 회사는 2030년까지 생산능력을 지금의 2배 수준으로 늘려 글로벌 의료기기 시장 공략에 속도를 낼 계획이다.

삼성메디슨은 13일 홍천사업장에서 초음파 진단기기 제조동 증축 준공식을 열었다. 이날 행사에는 우상호 강원특별자치도지사, 국민의힘 유상범 의원, 신영재 홍천군수, 주요 협력사 관계자, 유규태 삼성메디슨 대표와 임직원이 참석했다.

강원특별자치도에 위치한 삼성메디슨 홍천사업장 신규 초음파 진단기기 제조동 전경. 삼성메디슨 제공



신규 제조동의 연면적은 1만4548㎡(약 4400평)다. 회사 측은 초음파 진단기기 수요가 늘고 프리미엄 제품 판매가 확대되면서 생산 기반을 넓힐 필요가 커졌다고 설명했다. 홍천사업장은 프리미엄 초음파 진단기기 ‘R20’과 ‘HERA Z20’ 등을 만드는 핵심 생산 거점이다. 회로기판 제조와 기구 조립, 고온 에이징을 통한 신뢰성 평가, 완제품 출하까지 전 과정을 이곳에서 수행한다. 매출의 90% 이상을 차지하는 110여개국 수출 물량도 전량 이곳에서 생산한다.

새 제조동에는 스마트 공정과 자동화 설비가 들어섰다. 부품 입고부터 조립, 검사, 출하까지 공정 동선을 최적화했다. 무결점(Zero-defect) 품질을 목표로 모든 제품에 생산 단계별 전수 검사도 실시한다. 에너지 효율도 높였다. 삼성전자의 빌딩 통합 솔루션 ‘b.IoT’로 공조 설비와 에너지 사용을 통합 관리해 재열 에너지를 최대 33.6% 줄인다. 건물에너지관리시스템(BEMS)으로는 공조 에너지를 최대 15% 절감한다. 기존 설비보다 소비전력을 최대 52% 낮춘 고효율 항온항습설비도 적용했다.

경북 구미사업장과의 제조 시너지도 강화한다. 구미사업장은 초음파를 생성·수신하는 핵심 부품인 프로브(Probe)를 전담 생산하는 곳이다. 생산 공간을 넓히고 공정 배치를 개선해 연간 생산 역량을 약 17% 높였다.

지역 경제에 대한 기여도 작지 않다. 의료기기는 10년 연속 강원도 수출 품목 1위를 지키고 있다. 강원도의 연간 의료기기 수출액은 약 8억1000만달러로 전국 시·도 가운데 2위다. 홍천공장 인근 도시에 협력사들이 자리 잡으면서 지역 내 생산·공급망과 일자리도 생겨났다.

유 대표는 "이번 증축은 생산시설 확장을 넘어 글로벌 의료기기 시장에서 삼성메디슨의 제조 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 중요한 전환점"이라며 "타협 없는 품질과 안정적인 장비 공급으로 전 세계 의료진과 환자들에게 기여하겠다"고 말했다.

13일 강원특별자치도에 위치한 삼성메디슨 홍천사업장에서 진행된 초음파 진단기기 제조동 증축 준공식에서 1호 제품을 출하하고 있다. 삼성메디슨 제공

삼성메디슨의 전신은 1985년 설립된 메디슨이다. 삼성 편입 이후 초음파 기술에 삼성의 전자·IT 기술을 결합해 영상 성능과 인공지능(AI) 진단 보조 기능을 강화해왔다. 그 결과 매출은 편입 당시보다 3배 가까이 늘었다.

지난해 글로벌 초음파 진단기기 시장이 3.7% 성장하는 동안 삼성메디슨 매출은 16.2% 증가했다. 올해도 시장 성장률 전망치(4%)의 약 3배에 이르는 매출 성장을 예상하고 있다. 회사는 AI를 접목한 프리미엄 제품군을 앞세워 글로벌 시장 '톱3' 진입을 가시권에 두고 있다.

프리미엄 라인업도 넓히고 있다. 2024년 산부인과용 ‘HERA Z20’, 2025년 영상의학과용 ‘R20’을 선보였고, 올해는 산부인과용 ‘Z10’을 내놨다. 주요 의료기관 공급 실적도 쌓이고 있다. 미국 시사주간지 뉴스위크의 ‘2026 세계 최고의 병원'에서 1위와 3위에 오른 메이요 클리닉과 클리블랜드 클리닉에 프리미엄 제품군을 공급했다. 같은 평가에서 유럽 병원 중 가장 높은 순위에 오른 스웨덴 캐롤린스카 대학병원에도 R20을 납품했다. 미국 국방부와 재향군인부 입찰도 따내 장기 공급을 이어가고 있다.

신성장 동력 발굴에도 나섰다. 고령화로 수요가 늘고 있는 심장내과 분야에 전담 개발조직을 신설하고 삼성서울병원과 협력하고 있다. 현장진단(Point-of-Care) 분야에서는 올해 노트북형 ‘EVO Q10’과 태블릿형 ‘EVO X10’을 잇달아 출시해 응급실·중환자실 수요를 겨냥했다. 치료 분야로의 확장도 추진하고 있다. 절개 없이 종양을 치료하는 기업 히스토소닉스(HistoSonics)와 손잡고, 이 회사의 치료 시스템 '에디슨(Edison)'에 R20의 고해상도 실시간 영상을 연동하는 기술을 구현했다.

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