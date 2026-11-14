지드래곤·원희 입은 그 옷 닮았네?…고물가에 유행템도 ‘가성비’ 찾는다 [트렌드]

플리스가 아웃도어 의류를 넘어 일상복으로 영역을 넓히면서 ‘가성비’ 브랜드 제품이 인기를 끌고 있다. 유명인의 착용으로 플리스 스타일링이 주목받는 데다 고물가에 부담이 커지면서 합리적인 가격에 비슷한 분위기를 낼 수 있는 제품을 찾는 소비자가 늘고 있다.

플리스 스타일링을 한 아일릿 원희(왼쪽), 가수 지드래곤. 아일릿 원희, 지드래곤 인스타그램 캡처(@illit_official, @8lo8lo8lowme)

14일 시장조사 전문기업 엠브레인 트렌드모니터의 ‘2026 등산 경험 및 등산 문화 관련 인식 조사’에 따르면 최근 1년 내 등산 경험률은 66.9%로 2024년 조사보다 전 연령대에서 상승했다. 특히 20대는 55.6%에서 64.5%로, 30대는 56.0%에서 62.0%로 높아졌다. 젊은 층을 중심으로 등산이 일상적인 여가 활동으로 자리 잡으면서 관련 패션에 대한 관심도 커진 것으로 풀이된다.

이와 함께 하이킹과 캠핑 등 야외 활동에서 영감을 얻은 ‘그래놀라 코어’도 패션 트렌드로 떠오르고 있다. 그래놀라 코어는 자연 친화적인 색감과 편안한 실루엣, 빈티지한 분위기를 강조하는 스타일이다. 고기능성 소재와 절제된 디자인을 앞세운 고프코어와 달리 일상에서 편안하게 입을 수 있는 자연스러운 옷차림이 특징이다.

플리스는 가볍고 보온성이 높아 아웃도어 활동에 적합한 데다 다른 옷과 겹쳐 입기에도 편하다. 최근에는 카키와 브라운, 베이지, 올리브 등 자연에서 영감을 얻은 색상과 여유로운 실루엣을 앞세운 제품이 주목받으면서 활용 범위도 넓어지고 있다.

◆ 지드래곤, 아일릿 원희도 입었다…플리스, 아웃도어 넘어 일상복으로

플리스가 등산복이라는 기존 이미지를 벗고 일상 패션 아이템으로 자리 잡는 데는 유명인들의 역할이 컸다. 가수 지드래곤은 지난해 공연을 마치고 입국할 당시 아웃도어 브랜드 파타고니아의 ‘클래식 레트로X 재킷’을 착용해 화제를 모았다. 최근에는 핑크색 집업 플리스에 강렬한 레드 패턴 팬츠를 매치해 개성 있는 스타일을 선보였다. 포근하고 편안한 플리스에 과감한 색상과 패턴을 더해 기존 아웃도어 스타일과 다른 분위기를 연출했다.

플리스 관련 게시물. 인스타그램 화면 캡처

걸그룹 아일릿의 원희도 플리스를 활용한 스타일링을 선보였다. 빨간색 미우미우 플리스에 러플 스커트와 검은색 스니커즈를 매치해 스포티한 아이템에 여성스러운 분위기를 더했다. 플리스를 등산복이나 운동복에 한정하지 않고 다양한 패션 아이템과 조합할 수 있다는 점을 보여줘 눈길을 끌었다.

◆ 1만원대 키즈 플리스부터 2만원대 성인 제품까지…‘등골 프로텍터’로 주목

플리스 수요는 키즈 시장으로도 확산하고 있다. 아이들이 빠르게 성장해 매년 새 옷을 구매해야 하는 만큼 가격 부담이 적으면서도 유행을 반영한 제품을 찾는 부모들이 늘고 있다.

이랜드월드가 운영하는 스파오키즈는 이러한 수요를 겨냥해 1만9900원짜리 ‘베이직 퍼플리스 집업’을 선보였다. 스파오키즈에 따르면 올해 10월 1일부터 11월 10일까지 유아동 플리스 매출은 지난해 같은 기간보다 256% 증가했다. 수요 확대에 맞춰 올해 플리스 관련 상품 종류도 지난해보다 2배 늘렸다.

제품군도 다양화하고 있다. 티셔츠와 반집업, 퍼플리스, 덤블 등 여러 종류를 선보이는 한편 산리오캐릭터즈, 망그러진곰, 리락쿠마 등 캐릭터 지식재산권(IP)을 활용한 협업 제품도 내놓고 있다. 협업 제품 출시 시기도 지난해보다 약 한 달 앞당겼다.

가격 경쟁력을 확보하기 위한 원가 절감에도 나섰다. 스파오키즈 관계자는 “기획 단계에서 ‘우수한 품질의 상품을 실속 있는 가격에 제공한다’는 목표에 맞춰 판매가를 정한 뒤 원가를 역으로 설계했다”며 “소재를 통합하고 불필요한 공정을 줄여 원가를 낮췄다”고 설명했다.

성인 제품에서도 합리적인 가격의 플리스가 판매 호조를 보이고 있다. 스파오의 '리사이클 베이직 퍼플리스 집업'은 2만9900원으로, 일상복과 아웃도어 스타일에 두루 활용할 수 있도록 디자인했다.

신성통상이 운영하는 탑텐도 플리스 제품으로 판매 성과를 내고 있다. 탑텐의 ‘공용 퍼지플리스 풀오버 후디’는 지난 9월 9일 출시 이후 약 6주 만에 누적 판매량 2만8000장을 넘어섰다.

출시 직후부터 5주 연속 판매량이 증가했으며, 9월 넷째 주부터 3주 동안은 전주 대비 판매량이 1.5~1.7배 늘었다. 특히 10월 셋째 주(12~18일)에는 전주보다 판매량이 약 7배 급증했다. 해당 기간 판매량은 출시 이후 10월 21일까지의 누적 판매량 가운데 60% 이상을 차지했다. 부드러운 촉감과 가벼운 착용감을 강조한 남녀 공용 플리스 후디로, 일상복뿐 아니라 러닝 등 야외 활동에도 활용할 수 있도록 디자인했다.

◆ 고물가에 ‘원조’보다 대안…SPA 브랜드로 향하는 소비자

SPA 브랜드 플리스의 인기는 고물가에 따른 소비 행태 변화와도 맞닿아 있다. 유명 아웃도어 브랜드의 제품을 선호하면서도 한두 시즌 편하게 입을 옷에 수십만원을 지출하는 데 부담을 느끼는 소비자가 늘면서다.

‘트렌드코리아 2026’은 올해 소비 키워드 가운데 하나로 ‘프라이스 디코딩’을 제시했다. 상품 가격을 브랜드 가치와 원가, 유통비 등으로 나눠 살펴보고 실제 가격에 합당한 가치를 제공하는지 따져 구매하는 소비 행태를 뜻한다.

원조 브랜드의 디자인이나 기능을 연상시키면서도 상대적으로 저렴한 제품을 선택하는 ‘듀프(Dupe)’ 소비 역시 이 같은 흐름의 하나다. 브랜드 자체보다 가격 대비 만족도와 활용도를 중시하는 소비자가 늘면서 SPA 브랜드의 역할도 커지고 있다.

플리스는 이러한 소비 흐름이 두드러지는 품목이다. 보온성과 착용감 등 기본적인 기능을 갖추면서도 색상과 디자인에 따라 다양한 스타일을 연출할 수 있어 고가 브랜드 제품의 대안으로 선택하기 쉽다. 성인부터 아동까지 폭넓은 수요층을 확보할 수 있다는 점도 SPA 브랜드에는 유리한 요소다.

업계 관계자는 “고물가 속에서 감성과 가격의 균형을 갖춘 실속형 플리스를 찾는 고객이 성인뿐 아니라 키즈 시장에서도 크게 늘고 있다”며 “플리스뿐 아니라 푸퍼와 발열내의 등 온 가족이 부담 없이 입을 수 있는 상품을 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.

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