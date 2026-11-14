대구교통공사, 19일 수능 대비 특별수송대책 시행…열차 12회 증편

대구교통공사는 19일 치러지는 2027학년도 대학수학능력시험에 대비해 열차 증편과 안전인력 추가 배치 등을 골자로 한 특별수송대책을 시행한다고 14일 밝혔다.

공사에 따르면 수능 당일 수험생들의 원활한 시험장 이동을 돕기 위해 입실 마감 시간 전까지 도시철도 1∙2∙3호선 열차를 호선별로 4회씩, 총 12회 증편 운행한다. 이에 따라 해당 시간대 열차 운행 간격은 기존보다 단축된 5~6분으로 조정된다.

대구도시철도 3호선 모노레일 열차. 대구교통공사 제공

돌발 상황에 대비한 비상 대응체계도 가동한다. 열차 운행 중 발생할 수 있는 장애에 신속히 대처하기 위해 반월당역 등 주요 역사에 기동검수원 11명을 전진 배치하고, 차량기지에는 비상대기 열차 6개 편성을 확보해 필요시 즉각 투입할 수 있도록 했다.

시험장 인근 22개 역사(1호선 7곳∙2호선 8곳∙3호선 7곳)에는 안전인력 25명을 추가로 투입해 수험생 길 안내와 안전사고 예방 활동을 강화한다. 현장에서는 수험생들에게 핫팩을 나눠주며 응원도 전할 예정이다.

아울러 공사는 운영본부장을 총괄책임자로 하는 비상수송상황실을 운영하고, 대구소방안전본부, 대구경찰청과 핫라인을 구축해 긴급상황 발생 시 유관기관과 즉각 공조할 계획이다.

한근수 대구교통공사 사장은 “수험생들이 편안한 마음으로 시험에 집중할 수 있도록 교통 편의 제공과 안전한 수송에 총력을 기울이겠다”고 말했다.

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