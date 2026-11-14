남양주, 수능 당일 수험생 무료 택시 운영

경기 남양주시가 2027학년도 대학수학능력시험이 치러지는 오는 19일 수험생들을 위한 ‘무료 택시’를 운행한다.

시는 수험생들의 원활한 시험장 이동을 지원하기 위해 특별교통대책을 마련했다고 13일 밝혔다. 이번 대책에 따라 남부·북부 모범운전자회는 수능 당일 오전 6시30분부터 8시까지 지역내 12개 거점에서 택시 44대를 투입해 수험생 무료수송을 지원한다.

남양주시청 전경.

수험생은 지정된 탑승 장소에서 무료수송 깃발이나 스티커가 부착된 택시를 이용하면 된다.

탑승 장소는 △다산헤리움그랑비스타 앞 택시 승차대 △덕소리 맥도날드 앞 택시 승차대 △구종점(파리바게뜨) 택시 승차대 △묵현리(스키장마을) 구남매약국 맞은편 택시 승차대 △평내농협 앞 시외버스 정류소 △평내호평역 앞 택시 승차대 △한신아파트 맞은편(진건농협 하나로마트 앞) 택시 승차대 △장현리 현대병원(응급실) 던킨도너츠 앞 도로 △진접 롯데시네마(남양휴튼아파트 맞은편) 앞 택시 승차대 △별가람역 2번 출구 앞 △퇴계원 극동아파트(탐진추어탕) 앞 택시 승차대 △오남 다이소 맞은편 신우아파트 버스정류장이다.

이와함께 수능 당일 43개 노선의 시내버스 배차간격을 단축해 대중교통 이용 편의를 높일 계획이다.

시 관계자는 “수험생들이 안전하고 편안하게 시험장에 도착해 그동안 갈고닦은 실력을 충분히 발휘할 수 있도록 교통 지원에 만전을 기하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지