현대차, 쏘카·에이펙스와 손잡고 국내 자율주행 생태계 조성

현대자동차가 쏘카·에이펙스모빌리티와 손잡고 국내 자율주행 기술 고도화와 자율주행 서비스 생태계 조성에 나선다.

현대차는 최근 서울 성동구 본사에서 자율주행 차량 플랫폼 공급 및 데이터 수집 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다.

업무협약 체결식에 참석한 유지한 현대차·기아 SDV플랫폼담당 부사장(왼쪽)과 박재욱 쏘카·에이펙스모빌리티 박재욱 대표이사. 현대차 제공

이번 협약은 각 사의 자율주행 기술과 모빌리티 운영 역량을 결합해 국내 자율주행 실도로 데이터 확보부터 자율주행 라이드헤일링(차량 호출) 전용 차량 플랫폼 개발, 서비스 실증까지 아우르는 협력 체계 구축을 목표로 한다.

구체적으로 △현대차 자율주행 차량 파운드리(위탁생산) 사업 경쟁력 강화를 위한 기술 및 서비스 검증 △국내 도로 자율주행 데이터 수집·제공, 자율주행 라이드헤일링 전용 차량 플랫폼 개발 및 소프트웨어 실증 △라이드헤일링 서비스 운영 노하우 및 자산 공유 등 다양한 분야에서 협력 방안을 모색한다. 현대차는 서비스 운영 과정에서 확보한 데이터를 전용 플랫폼 개발에 반영해 파운드리 사업의 경쟁력을 한층 끌어올릴 방침이다.

우선 자율주행 차량 플랫폼과 관련 기술·서비스 실증에 돌입한다. 현대차는 차량과 자율주행 시스템을 연동하는 장치인 데브킷(DevKit)을 쏘카와 에이펙스모빌리티에 공급한다. 쏘카와 에이펙스모빌리티는 국내에서 운영할 플릿(서비스 운영용 대량 보유) 차량에 이를 적용해 서비스를 최적화한다.

자율주행 기술 고도화를 위한 데이터 수집에도 협력한다. 현대차가 수집 기준을 제시하면 쏘카와 에이펙스모빌리티가 보유한 플릿 차량으로 데이터를 확보하는 방식이다. 축적된 데이터는 국내 도로 환경에 특화한 자율주행 기술 개발에 활용된다.

아울러 현대차는 쏘카와 에어펙스모빌리티의 플릿 서비스 운영 경험과 노하우를 공유받아 실제 서비스에 최적화된 전용 차량 플랫폼 개발도 이어갈 계획이다.

유지한 현대차·기아 SDV플랫폼담당 부사장은 “자율주행 차량과 데이터, 기술 분야를 아우르는 협력을 통해 국내 자율주행 서비스 시장과 생태계 활성화를 위해 노력하겠다”고 말했다.

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