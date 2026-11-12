젠슨 황, 결국 불명예 해임…사내 임원과도 혼외관계 의혹

인공지능(AI) 반도체 시장을 이끌어온 젠슨 황(63) 엔비디아 최고경영자(CEO)가 자신이 공동 창업해 33년간 이끈 회사에서 결국 물러났다. 불륜 상대가 중국 간첩이라는 의혹에 이어 자사 여성 임원과 혼외 관계를 맺었다는 보도까지 나오자 이사회가 해임을 검토한 지 하루 만이다.

로이터·AP통신 등에 따르면 엔비디아는 12일(현지시간) 황 CEO가 CEO직은 물론 이사회에서도 떠난다고 밝혔다. 정식 후임을 찾을 때까지 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)가 임시 CEO를 맡는다. 반도체 설계 소프트웨어회사인 시높시스 CEO 출신인 하비 존스 이사는 엔비디아 사상 첫 이사회 의장에 선임됐다. 지분 약 3.61%를 보유한 4대 주주인 황 CEO의 퇴진 소식에 엔비디아 주가는 이날 개장 전 거래에서 10% 넘게 급락했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO). AFP연합

앞서 미국 월스트리트저널(WSJ) 등은 이사회가 11일 회의를 열고 황 CEO 해임 여부를 논의했다고 전했다. 11명으로 구성된 이사회는 황 CEO를 제외한 10명이 독립이사다.

이사회는 지난 8일 독립 조사에 착수하면서도 “젠슨과 경영진을 믿는다”고 밝혔으나 사흘 만에 기류가 바뀌었다. 외신들은 이번 사안이 중국인 여성 사업가 앨리스 황과의 단순 불륜을 넘어 국가 안보 문제로 번진 점을 배경으로 꼽는다.

또 다른 사내 불륜 사실이 불거진 점도 주요인으로 꼽힌다. 뉴욕타임스(NYT)는 황 CEO가 헬스케어 사업을 총괄하는 킴벌리 파월(48) 부사장과 혼외 관계였다고 전현직 직원 5명을 인용해 전했다. 기혼인 두 사람이 지난 3월 연례 개발자 콘퍼런스 기간 행사장 인근 호텔에서 애정 표현을 하는 모습이 목격됐다는 것이다. 황 CEO는 이 보도에 구체적인 해명을 내놓지 않았다. 엔비디아 행동 강령은 개인적 관계를 포함해 이해 상충을 일으킬 수 있는 상황을 피하도록 규정하고 있다.

엘리스 황, 젠슨 황, 킴벌리 파월(왼쪽부터).

크레스 CFO가 임시로 지휘봉을 잡았지만 정식 후임은 불투명한 데다 지배구조가 황 CEO에 집중됐던 탓에 시장에선 ‘키맨 리스크’가 현실화했다는 지적이 나온다.

황 CEO의 퇴진은 국내 산업계에도 발등의 불이다. 미 의회가 ‘AI 감독법’ 등 대중 반도체 규제를 강화하면 중국에 공장을 둔 삼성전자·SK하이닉스의 첨단 장비 반입에 제동이 걸릴 수 있다. 고대역폭메모리(HBM) 공급은 물론 현대차·LG·네이버 등과 추진해온 AI 협력에도 차질이 우려된다.

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