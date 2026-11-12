울릉군, 배우 조재윤 홍보대사 위촉

경북 울릉군은 배우 조재윤을 울릉군 홍보대사로 위촉하고, 울릉도의 아름다운 자연환경과 다양한 관광자원을 전국에 알리기 위한 홍보 활동에 적극 나선다고 12일 밝혔다.

울릉군은 배우 조재윤을 울릉군 홍보대사로 위촉한 뒤 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터 남한권 군수, 배우 조재윤). 울릉군 제공

배우 조재윤은 영화와 드라마 등 다양한 작품에서 활발한 연기 활동을 펼치며 대중에게 친숙한 배우로 자리매김해 왔다.

특유의 친근하고 유쾌한 이미지가 울릉도의 매력을 보다 많은 사람에게 전달하는 데 긍정적인 역할을 할 것으로 기대된다.

이번 홍보대사 위촉을 계기로 울릉군은 대중과의 소통 접점을 확대하는 한편 차별화된 관광 홍보 콘텐츠를 발굴, 국내외 관광객의 관심과 방문을 유도할 계획이다.

조재윤은 “울릉군 홍보대사로 위촉되어 매우 기쁘게 생각한다”며 “앞으로 울릉도의 천혜의 자연경관과 독특한 섬 문화, 특색 있는 먹거리 등 울릉도만의 다양한 매력을 널리 알리고, 더 많은 사람들이 울릉도를 찾을 수 있도록 홍보대사로서 적극 노력하겠다”고 소감을 밝혔다.

남한권 울릉군수는 “배우 조재윤 씨의 친근하고 긍정적인 이미지가 울릉도를 알리는 데 큰 힘이 될 것으로 기대한다”며 “앞으로 울릉도의 아름다움과 특별한 가치를 널리 알리고, 관광객 유치와 지역 관광 활성화에도 기여 할 수 있기를 바란다”고 말했다.

한편, 울릉군은 앞으로도 다양한 분야의 홍보 자원을 활용해 울릉도의 관광 경쟁력을 높이고, 차별화된 관광 홍보를 통해 매력적인 관광지로서의 브랜드 가치를 더욱 강화해 나갈 방침이다.

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