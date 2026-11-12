SYP, 대전창경 딥테크 스타트업 퀘벡 진출 지원…현지 협약 22건

사진=에스와이피 제공

액셀러레이터 에스와이피(SYP, 대표 홍성욱·심경식)는 대전창조경제혁신센터(이하 대전창경)가 주관하고 SYP가 운영한 ‘2026년 초기창업패키지(딥테크 특화형) ABR 글로벌 스케일업 브릿지’ 퀘벡 트랙에 참여한 에이니온·모닥에이아이코리아·프리즈모버스가 캐나다 현지 기업·기관과 총 22건의 협약을 체결했다고 12일 밝혔다. SYP에 따르면 3개사는 현지 실증을 위한 파트너 및 추진 계획도 마련했다.

협약 서명식은 10일(현지시간) 몬트리올 센테크(Centech)의 혁신 공간 Ax.c에서 열린 ‘SYP - Centech Day’에서 진행됐다. SYP와 센테크, 주한 퀘벡 정부 대표부가 공동 주최했으며, SYP에 따르면 퀘벡 기업·연구기관·투자 관계자 50여 명이 참석해 국내 스타트업의 기술 발표와 1대1 B2B 미팅을 진행했다.

SYP는 지난 9월 말부터 기업별 기술과 현지 실증 수요를 검토하고 영문·불문 소개자료 제작, 사전 워크숍, 파트너 매칭 등을 준비했다. 센테크와 함께 출국 전 퀘벡 기관들과 1대1 미팅을 진행하고 협력 조건과 협약서도 조율했다. SYP에 따르면 사전·현장 미팅을 통해 3개사가 접촉한 퀘벡 기업·기관은 20곳이 넘는다. 특히 Pre-PoC 협약은 기술 실증 범위와 추진 방식을 사전에 정해 후속 실증으로 이어질 수 있도록 구성됐다.

에이니온(대표 백승원)은 단열재 하부 부식(CUI) 조기 감지 AI 솔루션 ‘Pipe-Twin AI’를 개발하고 있다. 현지 햅틱·로보틱스 기업 Haply Robotics 등 2곳과 각각 MoU 및 Pre-PoC 협약을 체결했으며, NDA를 포함해 총 5건의 협약을 맺었다. PRIMA Québec, Horus Drones 등과 추가 미팅을 진행하고 캐나다 건설사와의 협력 가능성도 논의했다고 SYP는 설명했다.

모닥에이아이코리아(대표 김명찬)는 영유아 홈케어 AI 플랫폼 ‘FeverCoach’를 운영하고 있다. 현지 기업 4곳과 MoU를 체결했으며, 이 가운데 3곳과는 Pre-PoC 협약을 맺는 등 총 12건의 협약을 체결했다고 밝혔다. 몬트리올대학교 부속 소아·모자 의료기관 CHU 생트쥐스틴(CHU Sainte-Justine)과는 NDA를 체결해 협력 방안을 논의 중이며, 맥길대학교(McGill University), NURA Medical 등과도 협업 가능성을 논의했다.

프리즈모버스(대표 김주형)는 AI 기반 게임 제작 솔루션 ‘Assetti’를 개발하고 있다. 퀘벡 기업 2곳과 각각 MoU 및 Pre-PoC 협약을 맺고, NDA를 포함해 총 5건의 협약을 체결했다. 현지 게임 산업 B2B 행사 MIGS 2026에도 참가해 북미 게임 스튜디오들과 미팅을 진행했다.

ABR 글로벌 스케일업 브릿지는 AI·빅데이터·로보틱스 분야 스타트업의 해외 실증과 시장 진출을 지원하는 사업이다. 올해 선발된 5개사는 베트남 하노이와 캐나다 퀘벡 트랙에 참여했다. 대전창경이 현지 일정에 함께했으며, 주한 퀘벡 정부 대표부 임용우 상무관도 파트너 기관 연계와 협의를 지원했다.

사업을 총괄한 SYP 샤얀 라히지(Shayan Lahiji) 본부장은 “해외에 나가서 협력사를 찾기 시작하면 시간이 부족하다. 이번에는 출국 전에 협력 조건까지 논의해 현지에서 바로 협약을 체결할 수 있었다”며 “이제는 실증과 사업 성과로 연결하는 데 집중하겠다”고 말했다.

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