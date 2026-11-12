대구시, 13~15일 옛 두류정수장서 ‘이웃사랑 김장 나눔∙농특산물 직거래 행사’

대구시가 김장철을 맞아 지역 농산물 소비를 촉진하고 취약계층에 온기를 전하는 상생의 장을 연다.

대구시는 13일부터 15일까지 사흘간 달서구 옛 두류정수장에서 로컬푸드 소비 활성화를 위한 ‘2026년 이웃사랑 김장 나눔 및 농특산물 직거래 행사’를 개최한다고 12일 밝혔다.

지난해 이웃사랑 김장나눔행사가 열리고 있다. 대구시 제공

이번 행사는 1인∙맞벌이 가구 증가로 김장 준비에 어려움을 겪는 시민들의 부담을 덜어주고, 지역에서 생산된 신선한 먹거리의 우수성을 널리 알리기 위해 기획됐다.

행사 기간 현장에선 대구∙경북과 전남 지역 농가, 대구∙경북 양돈농협 등이 참여하는 대규모 농특산물 직거래 장터가 펼쳐진다. 시민들은 김장 주재료는 물론 사과, 젓갈, 축산물 등 다채로운 지역 특산물을 시중보다 저렴한 가격에 한자리에서 구매할 수 있다.

지역 사회에 나눔 문화를 확산하기 위한 김장 담그기 행사도 마련된다. 대구시 여성단체협의회 회원 등 100여 명은 배추와 고춧가루, 마늘 등 우리 농산물을 활용해 현장에서 직접 김치를 담글 예정이다. 이날 완성된 김장 김치 300박스(5㎏들이, 총 1.5t)는 사회복지공동모금회를 통해 지역 내 취약계층에 전달된다.

일반 시민들이 번거로운 재료 손질 없이 손쉽게 김장을 경험할 수 있는 ‘김장 체험관’도 운영된다. 참가자가 5㎏ 기준 2만5000원의 체험비를 내면 미리 준비된 절임 배추와 양념을 버무려 직접 담근 김치를 집으로 가져갈 수 있다. 이 밖에도 행사 첫날인 13일 오전부터 우리 쌀 소비 촉진 캠페인의 일환으로 방문객들에게 따뜻한 떡국을 나눠 주는 부대행사도 진행된다.

추경호 대구시장은 “이번 행사는 지역 농산물 소비를 통해 도농 상생을 실천하고, 취약계층을 위한 김장 나눔으로 지역사회에 온기를 전하고자 마련됐다”며 “전통 김장을 체험하고 신선한 재료를 구입할 수 있는 이번 행사에 많은 시민의 참여를 바란다”고 말했다.

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