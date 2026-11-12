“과소비 금지” 외쳐도 완판…‘남대문 스카프 아저씨’ 온라인도 품절 대란

서울 중구 남대문시장에서 재치 있는 입담으로 사회관계망서비스(SNS)에서 큰 화제를 모은 ‘남대문 스카프 아저씨’ A씨의 인기가 이어지고 있다. 최근 A씨가 온라인 쇼핑몰을 열자 판매 상품이 곧바로 품절되는 등 뜨거운 관심을 얻고 있다.

온라인 쇼핑몰 ‘남대문 스카프 아저씨’(왼쪽)와 지난 3일 ‘남대문 스카프 아저씨’를 보기 위해 남대문시장에 시민들이 몰려든 모습. 쇼핑몰 캡처·전민 인턴기자

12일 오후 3시38분 기준 ‘남대문 스카프 아저씨’의 네이버 스마트스토어에는 이날 하루에만 16만9081명이 방문한 것으로 집계됐다. 한때 접속이 원활하지 않을 정도로 관심이 쏠렸으며 판매 중인 제품은 모두 품절된 상태였다.

상품 문의 게시판에서도 폭발적인 반응을 확인할 수 있었다. 같은 시각 올라온 814개의 글 중 대다수는 상품에 대한 문의보다도 A씨를 향한 응원과 애정 어린 글이었다. 일부 이용자들은 “빨리 (물량을) 안 풀어주면 울산에서 남대문까지 간다”, “스카프리오(스카프+디카프리오) 기 받으려고 구매하려는데 언제 다시 오픈되나. 이번엔 꼭 (시험에) 붙어야 해서 간절하다” 등의 글을 남기며 재입고를 기다리고 있다.

◆ “과소비 금지” 외쳐도 품절 대란…온라인몰 하루 방문자 15만명

해당 온라인 쇼핑몰에는 ‘남대문 한양사 스카프 아저씨 사장님 6개 1세트’라는 이름의 상품이 1만원에 올라와 있다. 상품 소개 화면에는 스카프가 담긴 상자를 들고 있는 A씨의 사진과 함께 ‘과소비 절대 금지’라는 문구가 적혀 있다. 물건을 판매하면서도 구매를 만류하는 모습은 A씨가 오프라인 매장에서 인기를 끈 특유의 판매 방식이기도 하다.

하지만 준비된 물건이 단숨에 모두 팔리자 A씨는 직접 양해를 구하고 나섰다. 그는 이날 오후 1시16분쯤 SNS 라이브 방송을 켜고 “물건은 순차적으로 나가는데 2주 이상 걸린다”며 “2주 이상 걸리는 게 시간적으로 조금 그렇다 싶은 분들은 결제 그냥 시원하게 취소해도 괜찮다”고 말했다.

갑작스러운 인기에 따른 부담도 털어놨다. A씨는 “인생이 쉽지 않다. 행복한 고민인데, 다른 자영업자들 보면 진짜 복에 겨운 소리라고 할 수 있다”면서도 “여기 (현장에) 오시는 분들 안전 책임지고 또 얼굴 안 보고 그냥 화면으로 구매해 주시는 분들에게 책임도 져야 하니까 물건에 있어서는 다음부터는 긴장 바짝 하고 준비해야 하겠다는 생각이 든다”고 덧붙였다.

◆ SNS 타고 ‘남대문 스타’로…가게 앞엔 “진짜 연예인” 환호

3일 시민들이 ‘남대문 스카프 아저씨’를 향해 휴대전화 카메라를 들고 있다. 전민 인턴기자

솔직하면서도 유쾌하게 손님을 응대하는 영상이 SNS 상에 퍼지자 A씨는 하루아침에 ‘남대문 스타’가 됐다. A씨는 스카프를 구매하려는 손님에게 “과소비”라며 핀잔을 주거나, 판매 중인 스카프를 두고 “이쁜 게 한 60가지고 나머지 130가지는 다 거지 같은 거여”라고 말하는 등 거침없는 입담으로 인기를 얻었다.

A씨가 SNS에서 입소문을 탄 이후 남대문시장은 그를 보려는 사람들로 붐비고 있다. 기자가 지난 3일 직접 남대문시장을 찾았을 때 A씨의 가게인 ‘한양사’ 앞에는 영업을 시작하기 전부터 사람들이 몰려들었다. A씨가 없는데도 가게 앞에서 발걸음을 멈추고 인증 사진을 찍거나 “유튜브에서 (A씨를) 많이 봤다”며 한 마디씩 얹고 지나갔다.

이후 가게 문이 열리자 사람들은 한꺼번에 몰려들어 A씨의 사진과 영상을 촬영했다. 곳곳에서는 “연예인이다, 진짜 연예인”이라는 말도 들렸다.

이은희 인하대 소비자학과 교수는 “SNS가 촉진제가 돼 남대문시장에 사람들이 많아진 것”이라며 “사람들이 SNS에 동영상을 올리면서 스카프 아저씨의 인기도 덩달아 높아졌다”고 설명했다.

◆ 남대문시장 몰려든 인파에 경호원까지…일부 상인 ‘난처’

A씨가 자신의 SNS에 안전을 위해 잠시 가게 문을 닫겠다고 공지했다. A씨 인스타그램 캡처

방문객이 급증하면서 안전사고에 대한 우려도 커졌다. 실제로 A씨는 인파가 지나치게 몰리자 한때 영업을 중단했다가 재개하기도 했다. 그는 지난 6일부터 사설 경호원 3명을 고용했고 서울 중구청도 인파 관리 강화에 나섰다.

‘남대문 스카프 아저씨’ 인기로 많은 사람이 몰리자 남대문시장 일부 상인은 고충을 토로했다. 같은 날 ‘한양사’ 인근에서 만난 상인 B씨는 “손님들이 알아서 잘 질서정연하게 해주면 좋겠는데 그게 안 되니까 (힘들다)”며 “(손님들에게) 말을 해도 안 들어서 애로사항이 있다”고 토로했다.

한편 늘어난 방문객이 매출에 도움이 된다는 목소리도 있다. 인근에서 문구점을 운영하는 상인 C씨는 “사람 없는 것보다 있는 게 훨씬 좋다”며 “세 달 전이랑 비교하면 매출도 많이 올랐다”고 말했다.

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