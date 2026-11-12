위코스모, 신체 동작 연계 5단계 명상 코스 18개 공개

WECOSMO(위코스모) 휴대폰 화면. 왼쪽부터 5단계 명상 여정, 첫 단계 ‘알아차림 7일’ 코스, 화면 속 동작을 보며 따라 하는 ‘선도 입문 수련’

명상 플랫폼 WECOSMO(위코스모, 대표 이수진)가 신체 동작과 연계한 5단계 명상 코스 18개를 공개했다고 밝혔다. 해당 코스는 별도의 애플리케이션 설치 없이 모바일과 PC 웹 브라우저를 통해 접속할 수 있다.

전체 커리큘럼은 알아차림, 마음정화, 중심회복, 의식성장, 가치실현의 5단계 체계로 구성된다. 각 단계는 중심이 되는 핵심 코스 1개와 수면 장애, 불안, 업무 환경 등 일상 영역을 다루는 주제 코스 2개로 나뉜다. 부모와 예비 부모를 위한 특별 코스 3개도 추가 편성됐다. 1회당 5~15분 분량으로 일 1회 수강하도록 제작됐다.

첫 단계 핵심 과정인 ‘알아차림 7일 — 몸에서 시작하는 첫 주’는 무료 회원에게 전체 회차가 개방된다. 3분간 신체 흔들기 후 7분간 착석하기, 전신 두드리기, 양손 간 감각 인지 등 신체 동작을 시작으로 호흡, 감정, 사고 과정을 점검하는 7일 일정의 프로그램이다.

위코스모는 정적인 명상에 대한 진입 부담을 낮추기 위해 초기 과정에 신체 동작을 배치했다고 설명했다. 상위 단계로 진행될수록 단전 호흡, 자기 관찰 명상, 대인관계 적용 훈련 등으로 범위가 확장된다. 5개 핵심 코스를 순차 이수할 경우 총 51일, 약 8시간 35분이 소요된다. 주제 코스는 단계 제한 없이 상시 이용할 수 있다.

위코스모에 따르면 이번 프로그램은 플랫폼에 등록된 600여 편의 명상 오디오·영상 자료 가운데 단계별 기준에 맞춰 선별·구성됐다. 영문 인터페이스에서는 영어 지원 전용 코스 7개가 별도로 제공된다.

이수진 대표는 "콘텐츠가 많아질수록 처음 오신 분이 어디서부터 들어야 할지 고르기 어려워졌다"며 "몸을 깨우는 첫 일주일부터 시작해 하루 한 편씩 따라가면 되도록 길을 만들었다"고 말했다.

WECOSMO(위코스모)는 신체 동작과 호흡 중심의 명상 콘텐츠 및 이용자 상태 분석 기반의 AI 추천 기능을 제공하는 명상 플랫폼이다. 중소벤처기업부 주관 ‘모두의 창업’ 2기 1라운드에 진출했으며 출범식에서 2기 대표 패널로 참여했다. 지난 8월에는 오프라인 전시 공간에서 151명을 대상으로 명상 전후 뇌파 측정 체험 부스를 운영했다. 안드로이드 전용 앱은 비공개 테스트를 거쳐 정식 배포를 준비 중이다.

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