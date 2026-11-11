“새만금 관할권 갈등 봉합을”…김우민 전북도의원, 3개 시군 소송 취하 촉구

새만금 항만 공식 명칭을 둘러싼 군산과 김제의 갈등이 다시 불거져 새만금 특별지방자치단체 출범 등에 부담으로 작용할 전망이라는 세계일보 보도와 관련, 인접 군산·김제·부안 간 갈등이 장기화하면서 행정력과 재정 낭비가 이어지고 있다는 지적이 나왔다.

11일 전북도의회에 따르면 교육위원회 소속 김우민 의원은 전날 정무수석 행정사무감사에서 “새만금의 성공적인 개발과 전북의 미래를 위해서는 3개 시군 간 갈등 봉합이 최우선 과제”라며 “ 전북도가 적극적인 중재에 나서 3개 시군의 관할권 관련 소송을 연내 공동 취하하도록 조정해야 한다”고 요구했다.

전북도의회 본회의장에서 발언하는 김우민 의원.

김 의원은 특히, 관할권 분쟁이 장기화하면서 소송 비용과 행정력 낭비가 커지고 있다고 지적했다. 군산시가 공개한 새만금 관련 소송 직접 비용은 23억6300여만원이며, 기타 경비를 포함하면 30억원을 넘는다고 밝혔다. 김제시와 부안군이 지출한 비용까지 더하면 전체 소송 비용은 더 커질 것으로 추산했다.

김 의원은 “도민의 혈세가 지역 발전에 쓰이지 않고 지자체 간 소송에 투입되고 있다”며 “내부 갈등은 새만금 개발과 기업 투자 유치, 국가예산 확보에도 부정적인 영향을 줄 수 있다”고 말했다.

김 의원은 새만금 특별지방자치단체 구성 논의에 앞서 현재 진행 중인 관할권 소송을 해결할 구체적인 방안을 마련해야 한다고 강조했다. 전북도가 예산과 정책 지원 등 실질적인 조정 수단을 활용해 각 시군이 갈등을 해소할 명분과 여건을 만들어야 한다는 것이다.

그는 “거창한 구상보다 눈앞의 갈등부터 해결해야 한다”며 “전북도가 책임 있는 조정 역할을 맡아 올해 말까지 3개 시군의 관할권 관련 소송을 공동 취하하도록 역량을 집중해 달라”고 요구했다.

이에 정무수석은 새만금 지역 갈등 해소의 중요성에 공감하면서도 “도지사와 함께 관계 지자체를 적극적으로 설득해 연내 해결을 위해 최선을 다할 것”이라고만 답할 뿐 구체적인 중재 방안 등에 대해서는 즉답을 피했다.

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