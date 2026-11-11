김종현, 12월 3년 만에 단독 팬 콘서트…‘HAPPY CEREMONY’ 메인 포스터 공개

가수 김종현이 오는 12월13일 3년 만에 열리는 단독 팬콘서트 ‘해피 세레모니(HAPPY CEREMONY)’의 메인 포스터를 공개했다.

소속사 에버모어 측은 11일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 오는 12월13일 마포아트센터 아트홀맥에서 진행되는 ‘2026 KIM JONGHYEON FAN CONCERT [HAPPY CEREMONY] : 2026 Mapo Winter Edition’ 개최 소식을 알렸다.

사진=롤링홀 제공

지난 4일 파티 컨셉의 티저 포스터를 공개한 것에 이어서 김종현은 겨울 정장 차림으로 화려하게 꾸며진 파티장을 배경으로 따뜻한 미소를 짓고 있는 메인 포스터를 공개하며 기대감을 더하고 있다. 이번 김종현의 연말 단독 팬콘서트는 2023년 개최된 ‘스파클링 이터니티(Sparkling Eternity)’ 이후 약 3년 만이다. 가수 김종현의 컴백을 오래 기다려온 팬들 과의 특별한 시간이 이어질 전망이다.

이번 공연은 마포아트센터 아트홀맥에서 펼쳐지는 공연 시리즈 ‘2026 마포 윈터 에디션(2026 MAPO Winter Edition)’의 일환으로 마포문화재단과 롤링홀의 공동 주최로 진행된다. 12월 한 달간 다양한 장르의 공연이 이어지는 가운데 김종현은 12월13일 일요일 오후 6시 공연을 통해 연말 콘서트 릴레이를 장식한다.

한편 김종현의 팬콘서트 ‘HAPPY CEREMONY’는 YES24를 통해 예매할 수 있으며 11일 오후 8시부터 일반 예매가 시작된다.

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