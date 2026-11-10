총선 정국 의식한 與… ‘종부세 14억 통일’ 딜레마

연말 예산 국회 이후 본격화할 제23대 국회의원 총선거 정국을 의식한 더불어민주당이 부동산 세제 개편 여부를 놓고 고심에 빠졌다. 종합부동산세 기본공제액을 실거주·비거주 구분 없이 1주택자에게 14억원씩 동일하게 적용해야 한다는 주장이 고개를 들기 무섭게 ‘부자 감세’란 지적이 제기돼서다. 야 4당(조국혁신당·기본소득당·사회민주당·진보당)은 “선거 유불리가 세제의 기준이 됐다”며 민주당을 향해 직격탄을 날렸다.

10일 서울 시내 한 부동산 중개업소에 매물 안내문이 붙어 있다. 뉴시스

10일 정치권에 따르면 서울 집값 상승으로 종부세 적용 대상이 늘어나 민심 악화를 우려하는 여당 내부에선 비거주 1주택자 기본공제액을 기존 12억원에서 실거주 1주택자와 같이 14억원으로 완화해야 한다는 기조가 점차 확산하고 있다. 서울지역 의원 48명 중 민주당 소속이 34명으로 대다수다.



서울지역 한 의원은 통화에서 “종부세 기준을 14억원으로 통일하자는 것이 서울 의원들의 다수 의견”이라고 했다. 일각의 ‘부자 감세’ 지적엔 “가능한 범위 내에서 일부 조정하자고 했다고 종부세 완화 세력으로 모는 것은 굉장한 왜곡”이라고 반발했다. 다만 청와대가 실거주 중심 부동산정책을 유지하겠다는 기조여서 수도권 의원들과의 견해차가 좁아지지 않을 경우 향후 총선 정국이 본격화한 뒤에 당정 간 잡음이 발생할 우려가 일각에서 제기된다. 서울·경기·인천 등 수도권 지역 의원들로 구성된 ‘전·월세 주거 안정화를 위한 부동산 실용주의 모임’(전실모)은 11일 국회에서 1차 토론회를 열고 공식 출범한다.



범진보진영은 여당의 움직임을 “부자 감세”로 규정하며 강력 반발했다. 혁신당 차규근 의원과 진보당 윤종오 의원, 기본소득당 용혜인 의원, 사회민주당 한창민 의원은 국회에서 연 기자회견에서 “부자들의 표를 얻으려다가 개혁을 바라는 시민들의 표를 잃는 것, 이보다 어리석은 선거전략이 어디 있나”라고 했다.

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