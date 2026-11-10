김종철 경찰청장 후보자 “새 사법체계 안착 우선 과제”

김종철 경찰청장 후보자가 이상동기 범죄와 관계성 범죄 대응, 새로운 형사사법체계 안착을 경찰의 우선 과제로 삼겠다고 밝혔다. 김 후보자가 소유한 경기 성남시 재개발 땅을 두고는 부동산 투기 의혹이 제기됐다.



김 후보자는 10일 출근길에 기자들과 만나 “경찰에 대한 국민의 기대와 우려가 어느 때보다 높은 엄중한 시기에 경찰청장 후보자로 지명받아 무겁게 생각하고 있다”고 말했다. 그는 그러면서 “우선 이상동기 범죄나 관계성 범죄 등으로부터 국민의 불안을 어떻게 해소할 건지, 변화된 형사사법체계를 어떻게 현장에 잘 안착시킬 건지 가장 우선 과제를 두고 있다”고 했다.

김종철 경찰청장 후보자가 10일 서울 서대문구 경찰청으로 출근하며 취재진 질문에 답하고 있다. 뉴스1

김 후보자 부부가 소유한 경기 성남시 중원구 상대원동 2구역 재개발 부지에 대해서는 투기 의혹이 제기됐다.



김 후보자 모친은 2008년 3월 상대원동 주택 59.5㎡를 2억1500만원에 매입했다. 당시 모친은 경찰대 보건직 공무원인 김 후보자의 배우자 관사에 살고 있었고 김 후보자는 주호찌민총영사관 영사로 파견됐다. 이 토지는 2023년 상속에 의해 전체 지분 90%를 김 후보자가, 나머지 10%는 김 후보자의 누나가 가지고 있다.



김 후보자 배우자는 같은 재개발 부지로 묶인 상대원동 토지 63.5㎡를 2014년 7월 1억8000만원에 매입했다. 이 부지들은 모두 철거 후 조합원 분양이 완료된 상태로 김 후보자 부부는 아파트 두 채에 대한 분양권을 보유한 상태다. 이를 두고 한 가구가 두 개 분양권을 갖기 위해 모친 명의로 부동산 투기를 한 것이 아니냐는 의혹이 일었다. 김 후보자가 경남경찰청장 시절 제출한 공직자 재산공개에는 상속받은 토지 지분을 50%로 명시돼 허위 신고 의혹도 있다.



김 후보자 측은 “2008년 당시에는 재개발 계획이 없는 토지였고 모친이 실거주 목적으로 매매했는데 두 분 모두 사망하면서 상속이 이뤄진 것”이라며 “2014년 배우자가 인근 토지를 매매한 것은 부모님 근처 실거주를 위한 것이었다”고 설명했다. 김 후보자 측은 두 개 분양권 중 하나를 처분하려 했지만 성남이 토지거래제한 구역으로 묶이면서 현재 처분이 힘든 상황이라고 전했다. 지분 허위 신고 의혹에 대해서는 “실무자의 실수”라고 해명했다.

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