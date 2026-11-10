‘젠슨 황 리스크’ 뚫은 반도체… 코스피·코스닥 급반등

미국 중간선거 이후 급락했던 국내 증시가 반도체주 중심으로 강하게 반등했다. 다만 글로벌 투자은행(IB) 모건스탠리가 삼성전자와 SK하이닉스 목표주가를 대폭 낮추는 등 반도체 업황에 대한 경계감은 여전하다. 최근 증시 하락으로 국민연금의 국내 주식 평가액이 100조원 넘게 감소하면서 추가 매수 여력은 생겼지만, 연금이 실제 매수에 나설지는 불투명한 상황이다.



10일 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 220.28포인트(4.39%) 오른 5239.13에 장을 마쳤다. 코스닥도 전일 대비 28.64포인트(4.48%) 오른 667.61에 마감했다. 두 시장 모두 개장 직후 주가가 가파르게 올라 동반 매수사이드카가 발동됐다. 올해 들어 매수사이드카는 코스피서 58번째, 코스닥에선 37번째 발동됐다.

코스피가 전 거래일보다 220.28포인트(4.39%) 오른 5,239.13으로 장을 마친 10일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스는 전 거래일보다 각각 4.74%, 6.69% 오르며 장을 마쳤다. 뉴시스

7거래일 연속 매도하던 외국인 투자자는 이날 순매수로 전환, 코스피 시장에서 3977억원어치를 사들였다. 기관투자자는 4728억원을 순매수, 개인투자자는 1조3534억원을 순매도했다. 삼성전자와 SK하이닉스는 전일 대비 각각 4.74%, 6.69% 오른 19만8900원, 121만2000원에 마감했다. 간밤 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 스캔들에도 미국 반도체주 중심 저가 매수세가 유입되며 필라델피아 반도체지수가 6.85% 급등한 것이 국내 증시에 영향을 미쳤다.



다만 반도체 업황을 둘러싼 불확실성은 여전하다. 글로벌 IB 모건스탠리는 전날 보고서에서 SK하이닉스의 목표주가를 기존 260만원에서 160만원으로, 삼성전자는 38만1000원에서 30만9000원으로 각각 낮췄다.



국내 증시의 주요 수급 주체인 국민연금의 투자 여력도 변수다. 국민연금 기금운용본부에 따르면 지난 6월 말 543조2000억원이던 국내 주식 평가액은 8월 말 433조8000억원으로 109조4000억원(20%) 감소했다.



증시가 하락하면서 증권가는 국민연금의 국내주식 비중이 약 20.5%까지 줄었을 것으로 추정했다. 국내주식 비중 여력이 생긴 만큼 추가 매수에 나설 수도 있지만 계속되는 증시 변동성이 변수로 꼽힌다. 노동길 신한투자증권 연구원은 “국민연금이 5000~6600선에서는 중립적인 대응을, 5000선 아래에서는 매수 여력이 커지고 4100선 아래에서는 비중 조절 차원의 매수에 나설 수 있다”고 내다봤다.

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